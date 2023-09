Dopo Vallelunga. Revival Cup a Misano

Emozioni e duelli sul tracciato di Vallelunga per il weekend dell’Alfa Revival Cup dove Davide Bertinelli ha replicato il successo di Monza avendo la meglio su avversari molto veloci, come Daniele Perfetti e Restelli-Bachofen. Il bis di Bertinelli consente al driver di essere il primo a vincere due gare nella classifica assoluta dell’Alfa Revival Cup 2023. Adesso tutte le attese volano sulle rive dell’Adriatico per l’Italian Speed Festival del 21 e 22 ottobre sul circuito Misano World Circuit Marco Simoncelli dove i

protagonisti dell’Alfa Revival Cup 2023 si giocheranno le chance per chiudere nel modo

migliore la stagione.