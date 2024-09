DOM 133 Attitude. L’eleganza naviga ancora in mare aperto

Linee moderne e accattivanti, volumi interni molto generosi grazie ad una larghezza di 8,70 metri e soluzioni abitative non usuali e che non trovano competitor sul mercato sono gli elementi che caratterizzano la linea DOM133 presentata al Salone di Cannes. Adatto a una navigazione trans-oceanica, l’imbarcazione di 41 m si caratterizza per lo scafo in alluminio e un pescaggio ridotto (2,15 m - 7ft) che la rendono adatta a navigazioni anche in acque poco profonde.

In Costa Azzurra il cantiere spezzino ha inaugurato la stagione nautica sarà protagonista con il DOM 133 Attitude firmato Stefano Vafiadis per gli esterni mentre gli interni sono realizzati dal designer Ezequiel Farca. Nata per essere una vera dimora sull’acqua, da cui il nome della linea, Attitude è pensata innanzitutto per ospitare una famiglia numerosa che avrebbe utilizzato l’imbarcazione per lunghi periodi ed in modalità diverse: ne è derivato uno yacht estremamente versatile che unisce eleganza a funzionalità, vivibilità a stile. Grazie a 2 motori Caterpillar C32, il MY Attitude riesce a raggiungere la velocità massima di 17 nodi.