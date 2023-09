Diporto e formazione. Prima volta a La Spezia

Istituto Nautico, Its, Lega Navale alla Spezia uniscono

le forze per formare personale da imbarcare sugli yacht,

in particolare di coperta e di macchine. Nasce così la prima scuola in Italia dedicata al diporto con ore di formazione per gli studenti della scuola superiore Cappellini Sauro,

per ottenere competenze e abilitazioni tra cui la patente

nautica che potranno poi essere ulteriormente integrate.