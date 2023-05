Dieci grandi navi per Mediterraneo Nord Europa e isole della Grecia

Norwegian Cruise Line (NCL) ha potenziato la propria offerta in Europa con itinerari più lunghi, diversificati e unici per la stagione 2023. Un totale di dieci navi NCL solcheranno le acque europee fino a dicembre 2023, tra cui la Norwegian Prima e la Norwegian Viva, le prime due navi dell’innovativa Classe Prima della Compagnia. Verranno proposti 132 itinerari distinti, di cui 46 con partenza e arrivo dallo stesso porto e 86 open-jaw.

Le crociere partiranno da 15 homeport, tra cui Bilbao (Spagna), Tromsø (Norvegia), Marsiglia (Francia) e Ravenna (Italia) per raggiungere 150 scali in tutto il Nord Europa, il Mediterraneo e le Isole Greche. Per rendere più esclusiva l’esperienza degli ospiti, NCL si sta orientando verso crociere più lunghe: l’87% dei suoi itinerari in Europa avrà una durata di 9 o più giorni, rispetto al 63% nel 2019.

Con una media di 10,5 ore in porto, gli ospiti possono esplorare una destinazione per conto proprio o optare per l’ampia gamma di escursioni a terra proposte da NCL, che include sei nuove categorie come Beyond Blueprints, Gourmet Tours e Go Local, che consentono di esplorare ancora più a fondo ogni destinazione.