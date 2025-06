Di moda tra i giovani: "In viaggio per cercare esperienze autentiche"

Un’esperienza a misura di giovani il camper, percepito sempre più come simbolo di libertà anche dalle generazioni. Sono soprattutto gli italiani tra i 25 e i 34 anni, che scelgono il camper come mezzo per vivere viaggi su misura, immersi nella natura e nella libertà di decidere ogni giorno dove svegliarsi.

Yescapa, piattaforma leader in Europa per la condivisione di camper e van, fotografa questo trend in crescita nel mercato italiano (54% del totale) dove il numero degli utenti tra 25 e i 34 anni è in crescita al 50% rispetto al 2023.

La coppie rappresentano il 51% degli utenti, contro il 41% dell’anno precedente: un trend che riflette il ringiovanimento del pubblico e l’attrattiva crescente del camper sharing tra le nuove generazioni. Anche le modalità di prenotazione raccontano questo cambiamento: il 70% avviene da mobile e il fenomeno del last-minute è in forte crescita, con un +45% di prenotazioni effettuate a ridosso della partenza rispetto al 2024.

"I giovani italiani non vogliono semplicemente ‘andare in vacanza’. Vogliono vivere, scoprire e condividere. La van life risponde perfettamente a questo bisogno di libertà e connessione con la natura - spiega Luca Galli, Country Manager di Yescapa - È un movimento culturale prima che turistico". I campervan, veicoli più compatti e maneggevoli, rappresentano oggi il 37% delle richieste su Yescapa, seguiti dai camper mansardati (28%).

Tra le mete più amate dagli italiani che scelgono Yescapa ci sono la Spagna (41%) e il Portogallo (13%), ma non mancano le destinazioni nostrane come Sicilia, Sardegna e Roma. Il 64% dei

viaggi prenotati ha come meta un Paese estero, segno di una nuova generazione di viaggiatori curiosi, internazionali e sempre più indipendenti.