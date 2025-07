Design newyorkese per l’ultimo gioiello firmato Baglietto

Ennesimo successo per il cantiere Baglietto, che ha stretto una partnership con lo studio di design Meyer Davis di New York per la realizzazione degli interni di un superyacht di 56 metri, su linee esterne del designer Enrico Gobbi, fondatore dello studio Team for Design di Venezia. Il concept di Vesta56, recentemente svelato a New York, integra tutte le caratteristiche che solitamente si riscontrano in imbarcazioni più grandi: le due più emblematiche sono l’ampio ponte di prua aperto, dedicato esclusivamente all’armatore, e la piscina a sfioro integrata a poppa, in perfetta continuità con il mare.

Nelle aree chiave, come la cabina armatoriale e il salone principale, le finestre sono particolarmente ampie per aprire gli spazi ad ampie viste panoramiche. Tutte le vetrate sono incorniciate da forme sinuose, a rafforzare l’idea di movimento e leggerezza.

Il nome è un omaggio a Vesta, la dea romana del focolare e della casa. "Vesta56 rappresenta bene la nostra filosofia – spiega Fabio Ermetto, CCO di Baglietto –. Con le eleganti linee esterne di Enrico Gobbi e la visione fresca e sofisticata di Meyer Davis, abbiamo creato un’esperienza che parla di bellezza, innovazione ed equilibrio".

Fondato nel 1854 da Pietro Baglietto a Varazze, Baglietto, oggi come in passato, è uno dei nomi più iconici della nautica italiana e internazionale. Vesta56 reinterpreta la vita in mare come un rifugio intimo e personale, uno spazio dove il lusso incontra il senso di appartenenza.

Gli spazi più importanti come il salone nel main deck, la sala da pranzo e il salone superiore sono progettati per favorire connessione tra gli ambienti e comfort. Le pareti di vetro apribili sfumano la linea di confine tra interno e mare, mentre l’illuminazione architettonica e le pareti curve catturano la luce che cambia, proprio come una casa che si modifica con i suoi abitanti.