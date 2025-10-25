Sabato 25 Ottobre 2025

25 ott 2025
MARINA SANTIN BATTIALA
Decollano le presenze all’aeroporto di Genova. Verso il record del 2019

Il 2025 si sta confermando un anno straordinario per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, con oltre 1.218.000 passeggeri che sono passati per lo scalo da gennaio a settembre (+17,8% sul 2024). Un risultato ottenuto anche grazie all’avvio di nuovi collegamenti con l’Est Europa, oltre al rafforzamento del network di destinazioni servite e la ripartenza dei charter crocieristici.

Performance che rendono ancora più vicino il superamento degli 1,5 milioni di passeggeri movimentati raggiunto nel 2019, record storico per lo scalo genovese. Il contributo maggiore è arrivato dal traffico internazionale che, nel periodo gennaio – settembre 2025, ha registrato un incremento del +43,5% con un picco del +51% nel mese di agosto, con oltre 94mila passeggeri.

"I primi nove mesi dell’anno sono stati particolarmente soddisfacenti e si inseriscono in un trend molto positivo che, nel primo semestre dell’anno, ha portato l’aeroporto di Genova a essere considerato dall’Airports Council International Europe, la sezione europea dell’associazione professionale mondiale di operatori aeroportuali, il sesto in Europa e il secondo in Italia per tasso di crescita tra gli scali di media grandezza", spiega Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova.

"Il consistente incremento del traffico passeggeri – prosegue – sottolinea la bontà del lavoro della società di gestione e di tutti i colleghi impegnati quotidianamente nelle attività del nostro aeroporto. Il piano industriale approvato dagli azionisti nel settembre 2024 sta proseguendo come da cronoprogramma e, anzi, stiamo anticipando il raggiungimento degli obiettivi di traffico originariamente fissati per il 2026. Risultati possibili anche grazie all’apertura della nuova ala est avvenuta lo scorso marzo".

