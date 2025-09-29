Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
QN Mobilità
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Elezioni MoldaviaAttentato MichiganFlotilla oggiDon PatricielloSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
QN MobilitàDecolla il Sistema. Aeroportuale. Toscano
29 set 2025
EGIDIO SCALA
QN Mobilità
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. QN Mobilità
  4. Decolla il Sistema. Aeroportuale. Toscano

Decolla il Sistema. Aeroportuale. Toscano

È un 2025 da incorniciare per il Sistema Aeroportuale Toscano che ha ottenuto un solido miglioramento degli indicatori economici grazie ai...

Nei primi otto mesi dell’anno i due scali di Pisa e Firenze hanno totalizzato oltre 6,7 milioni di passeggeri che sono destinati a crescere ulteriormente da qui a fine anno Un anno da record consolidato dagli investimenti programmati, per rendere la crescita strutturale

Nei primi otto mesi dell’anno i due scali di Pisa e Firenze hanno totalizzato oltre 6,7 milioni di passeggeri che sono destinati a crescere ulteriormente da qui a fine anno Un anno da record consolidato dagli investimenti programmati, per rendere la crescita strutturale

È un 2025 da incorniciare per il Sistema Aeroportuale Toscano che ha ottenuto un solido miglioramento

degli indicatori economici grazie ai record ottenuti nel traffico passeggeri: per la prima volta oltre quota 4,5 milioni già nel primo semestre dell’anno (+9,7% sul 2024).

L’estate ha portato in dote altri due milioni di passeggeri e cosi ad inizio agosto il traffico totale salito a 6,7 milioni, in crescita del +8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato che è più positivo della crescita del sistema aeroportuale italiano (+6,2%). I ricavi operativi hanno superato 52,5 milioni (+6,6% sul 2024), in crescita sia i ricavi Aviation (+7,8%) che Non Aviation (+10,7%). L’Ebitda, l’indicatore di redditività che misura l’utile operativo di un’azienda, ha registrato il miglior risultato di sempre del periodo con 19,1 milioni (+11,3% pari a + 1,9 milioni). Molto positivo anche l’Ebit, l’indicatore finanziario che rappresenta l’utile operativo di un’azienda prima di dedurre gli interessi passivi e le imposte, in crescita del +22,8% passa dai 10,6 milioni del 2024 ai 13,0 milioni del 2025.

L’utile netto del gruppo è stato di 5,8 milioni con un incremento del +2,4% sul 2024. Gl investimenti pari a 11,4 milioni (3,3 milioni nel 2024) per l’ampliamento e l’avanzamento dei piani di sviluppo degli scali aeroportuali di Pisa e Firenze.

"Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dal Sistema Aeroportuale Toscano nel primo semestre del 2025 - conferma Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti - Miglior risultato di sempre in termini di traffico con oltre 4,5 milioni di passeggeri transitati e una crescita superiore alla media nazionale. Gli investimenti strategici della società quali l’ampliamento del terminal di Pisa e l’avanzamento dell’iter per il Master Plan di Firenze sono la testimonianza del nostro impegno a potenziare le infrastrutture e a garantire una crescita sostenibile e duratura, a beneficio di tutti i nostri azionisti e passeggeri. I dati del traffico passeggeri estivo ci permettono di guardare al resto dell’anno con fiducia, pur monitorando con attenzione le dinamiche del contesto globale".

Il traffico cargo è in linea (+0,1%) con il 2024 registrando 6.365 tonnellate di merce e posta trasportate. L’aeroporto Galileo Galilei di Pisa ha raggiunto il suo massimo storico nei primi sei mesi dell’anno con 2.728.181 passeggeri transitati e una crescita del 10,0% sul 2024. L’Italia rappresenta il principale mercato (26,4% del traffico totale), seguita dal Regno Unito (17,8%) e dalla Spagna (11,4%). Il traffico cargo, con 6.305 tonnellate di merce e posta trasportate, è in linea con il traffico del 2024 (-0,3%). L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha registrato i record di traffico passeggeri in ogni singolo mese del 2025 raggiungendo complessivamente 1.807.423 passeggeri, con un incremento del 9,2% sul 2024. Nella classifica dei principali mercati, la Francia si conferma al primo posto (21,5% del traffico), seguita da Spagna (15,5%) e Germania (14,3%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata