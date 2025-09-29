Decolla il Sistema. Aeroportuale. Toscano

È un 2025 da incorniciare per il Sistema Aeroportuale Toscano che ha ottenuto un solido miglioramento

degli indicatori economici grazie ai record ottenuti nel traffico passeggeri: per la prima volta oltre quota 4,5 milioni già nel primo semestre dell’anno (+9,7% sul 2024).

L’estate ha portato in dote altri due milioni di passeggeri e cosi ad inizio agosto il traffico totale salito a 6,7 milioni, in crescita del +8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato che è più positivo della crescita del sistema aeroportuale italiano (+6,2%). I ricavi operativi hanno superato 52,5 milioni (+6,6% sul 2024), in crescita sia i ricavi Aviation (+7,8%) che Non Aviation (+10,7%). L’Ebitda, l’indicatore di redditività che misura l’utile operativo di un’azienda, ha registrato il miglior risultato di sempre del periodo con 19,1 milioni (+11,3% pari a + 1,9 milioni). Molto positivo anche l’Ebit, l’indicatore finanziario che rappresenta l’utile operativo di un’azienda prima di dedurre gli interessi passivi e le imposte, in crescita del +22,8% passa dai 10,6 milioni del 2024 ai 13,0 milioni del 2025.

L’utile netto del gruppo è stato di 5,8 milioni con un incremento del +2,4% sul 2024. Gl investimenti pari a 11,4 milioni (3,3 milioni nel 2024) per l’ampliamento e l’avanzamento dei piani di sviluppo degli scali aeroportuali di Pisa e Firenze.

"Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dal Sistema Aeroportuale Toscano nel primo semestre del 2025 - conferma Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti - Miglior risultato di sempre in termini di traffico con oltre 4,5 milioni di passeggeri transitati e una crescita superiore alla media nazionale. Gli investimenti strategici della società quali l’ampliamento del terminal di Pisa e l’avanzamento dell’iter per il Master Plan di Firenze sono la testimonianza del nostro impegno a potenziare le infrastrutture e a garantire una crescita sostenibile e duratura, a beneficio di tutti i nostri azionisti e passeggeri. I dati del traffico passeggeri estivo ci permettono di guardare al resto dell’anno con fiducia, pur monitorando con attenzione le dinamiche del contesto globale".

Il traffico cargo è in linea (+0,1%) con il 2024 registrando 6.365 tonnellate di merce e posta trasportate. L’aeroporto Galileo Galilei di Pisa ha raggiunto il suo massimo storico nei primi sei mesi dell’anno con 2.728.181 passeggeri transitati e una crescita del 10,0% sul 2024. L’Italia rappresenta il principale mercato (26,4% del traffico totale), seguita dal Regno Unito (17,8%) e dalla Spagna (11,4%). Il traffico cargo, con 6.305 tonnellate di merce e posta trasportate, è in linea con il traffico del 2024 (-0,3%). L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha registrato i record di traffico passeggeri in ogni singolo mese del 2025 raggiungendo complessivamente 1.807.423 passeggeri, con un incremento del 9,2% sul 2024. Nella classifica dei principali mercati, la Francia si conferma al primo posto (21,5% del traffico), seguita da Spagna (15,5%) e Germania (14,3%).