"Decarbonizzazione. Un passo concreto"

"La nascita di FS Energy rappresenta un passo strategico e concreto per contribuire alla decarbonizzazione del Paese e favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile". Così l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma (nella foto). "La nuova società – afferma – rappresenta una delle chiavi di sviluppo del Piano strategico 2025-2029. Si tratta di un’operazione che unisce il settore energetico e ferroviario permettendo risparmiare in termini di costi e di garantire un’ottimizzazione in termini di efficientamento delle risorse".

"Il GruppoFS – continua l’AD – consuma circa il 2% dell’energia elettrica nazionale. Tutta questa energia serve alle nostre aziende per far funzionare stazioni, rete ferroviaria e, in particolare, per far correre nostri i treni fino a 300 km/h. In Italia inoltre il settore energetico è ancora molto sbilanciato sulla produzione da fonti fossili rispetto alle rinnovabili. Abbiamo anche una concreta esposizione al rischio di dipendenza da altri Paesi oltre che di garanzia di copertura dei fabbisogni, costantemente in crescita".