Dalle nuove tecnologie al prolungamento delle linee della metro

Si modifica, cambia e si evolve per accompagnare le nuove esigenze di mobilità non solo dei propri cittadini, ma anche di oltre 900 mila persone che ogni giorno raggiungono la città per motivi di lavoro e di studio, il sistema di trasporti pubblici di Milano. Un “organismo“ complesso che ha la sua spina dorsale nella metropolitana sulla quale ogni giorno si spostano quasi 1,2 milioni di passeggeri.

E proprio interno alla metropolitana ruotano le sfide della mobilità milanese.

"Continuare sulle linee di potenziamento delle metropolitane, come Baggio, Monza, Segrate e studiare il percorso della M6 – spiega l’assessora alla Mobilità, Arianna Censi –. Potenziare gli elementi di innovazione tecnologica da utilizzare nel trasporto pubblico locale".

La città più europea d’Italia accarezza anche l’idea di ampliare gli orari. "Abbiamo un sistema notturno straordinario, ma è in superficie – conclude – La metro chiude non solo per i costi ma perché facciamo manutenzione di notte, però se arrivano dei fondi per me è la prima cosa da fare".