Dalla videocamera al cruise control. Accessori al top

Sicurezza e tecnologie, Opel Corsa mette sul piatto sistemi di assistenza di alto livello. Quali la nuova versione dei fari adattivi e antiabbaglianti Intelli-Lux Led Matrix, più precisi grazie a 14 elementi a Led, sette per lato che permettono un’illuminazione da stadio che ’esclude’ gli altri utenti della strada in modo più meticoloso. Fuori delle aree urbane, il sistema commuta in modo automatico i fari in abbaglianti. Gli elementi a Led sono controllati da una telecamera anteriore HD e adattano il fascio luminoso al traffico e all’ambiente, così le vetture che precedono o sopraggiungono sono escluse dall’illuminazione in modo da non essere abbagliati i guidatori, lasciando, al contempo, al guidatore della Corsa una visione notturna ottimale.

Altri supporti in assistenza alla guida sono le telecamere e i radar. L’Extended Traffic Sign Recognition riporta i segnali dei limiti di velocità, l’Active Lane Positioning con l’Adaptive Cruise Control (che regola la distanza con la vettura che la precede) mantiene con precisione l’auto al centro della corsia di marcia. Il Side Blind Spot Alert utilizza sensori a ultrasuoni nei paraurti anteriore e posteriore per avvisare il guidatore della presenza di oggetti in movimento negli angoli ciechi laterali e posteriori. Il Parking Pilot di serie sul retro della vettura misura la distanza da potenziali ostacoli e segnala possibili urti mediante avvertenze audiovisive, mentre il Flank Guard segnala se la fiancata potrebbe urtare un oggetto durante le manovre a bassa velocità.

Francesco Forni