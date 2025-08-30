Dalla Sicilia alle Alpi nei luoghi simbolo dell’Unità d’Italia

Da Comiso, in provincia di Ragusa, a Sondrio pedalando in solitaria per 2700 chilometri. Una vera e propria impresa quella compiuta da Leonardo Cavazzi che in 30 giorni, dal 6 luglio al 6 agosto, ha risalito lo Stivale attraversando nove regioni.

Da lombardo che da sette anni vive in Sicilia, dopo aver vissuto e lavorato per 42 anni a Cengio, in Liguria, Cavazzi ha voluto lanciare un messaggio preciso: l’Unità d’Italia non è solo un fatto geografico, ma soprattutto una storia e una cultura, quella della collaborazione e dell’unità d’intenti, che deve guidare il percorso di vita. Conoscersi e apprezzarsi reciprocamente, ciascuno nelle proprie peculiarità, permette di essere sempre più popolo e nazione. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del ’Giubileo 2025’ da parte del Dicastero vaticano per l’Evangelizzazione.

Nel suo viaggio Cavazzi ha seguito la dorsale tirrenica attraversando Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Toscana, Liguria, Piemonte e Lombardia. Le tappe più impegnative sono state le ultime due, da Bormio a Livigno e da Livigno a Sondrio, con la salita fino al Passo del Foscagno (nella foto), a quota 2291 metri il punto più alto del viaggio e al Passo della Forcola, a quota 2000.

"In questi trenta giorni ho incontrato numerosi amministratori, che mi hanno accolto nei loro municipi. Sono stati incontri molto belli. A loro ho raccontato le ragioni del viaggio e ho trovato gioia e condivisione. Ho incontrato anche tanta gente comune, nelle strade, nei bar o nei campeggi dove ho dormito. Il significato del viaggio è anche questo: conoscere e conoscersi è uno scambio di esperienze, è condivisione. Ringrazio la Sicilia per avermi accompagnato in Valtellina, unendo storia e cultura della nostra bellissima nazione".

Dopo due giorni di riposo in Valtellina, dove ha visitato i luoghi della sua infanzia, il ciclista è ripartito alla volta della Sicilia stavolta in treno.