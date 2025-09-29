Dal Frecciarossa al tram. La stazione Centrale crocevia per la mobilità

La stazione Alta velocità di Bologna in funzione dal 2013 e posta a 23 metri sotto la superficie, in corrispondenza del piazzale della Stazione Centrale e dell’area occupata dagli ultimi cinque binari, dal lato di via Carracci, è la chiave di volta di tutto il progetto di potenziamento del nodo ferroviario di Bologna.

Grazie alla nuova infrastruttura è stata resa possibile la gestione separata dei flussi di traffico: treni regionali e metropolitani viaggiano in superficie, mentre quelli alta velocità - esclusi quelli per Venezia e Ancona - in sotterranea, alleggerendo le linee esistenti di superficie e permettono un incremento della capacità di traffico del trasporto passeggeri e merci.

Bologna Centrale sarà il fulcro del progetto che prevede la realizzazione di un nuovo complesso integrato in grado gestire ogni giorno 800 treni e di circa 180mila passeggeri. Nella stazione confluiranno le linee ferroviarie tradizionali, le nuove linee alta velocità, il servizio ferroviario metropolitano, la metrotranvia ed il futuro people mover.