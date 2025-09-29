Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
QN Mobilità
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Elezioni MoldaviaAttentato MichiganFlotilla oggiDon PatricielloSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
QN MobilitàDal Frecciarossa al tram. La stazione Centrale crocevia per la mobilità
29 set 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
QN Mobilità
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. QN Mobilità
  4. Dal Frecciarossa al tram. La stazione Centrale crocevia per la mobilità

Dal Frecciarossa al tram. La stazione Centrale crocevia per la mobilità

La stazione Alta velocità di Bologna in funzione dal 2013 e posta a 23 metri sotto la superficie, in corrispondenza...

Bologna Centrale si prepara a ospitare oltre 800 treni al giorno

Bologna Centrale si prepara a ospitare oltre 800 treni al giorno

La stazione Alta velocità di Bologna in funzione dal 2013 e posta a 23 metri sotto la superficie, in corrispondenza del piazzale della Stazione Centrale e dell’area occupata dagli ultimi cinque binari, dal lato di via Carracci, è la chiave di volta di tutto il progetto di potenziamento del nodo ferroviario di Bologna.

Grazie alla nuova infrastruttura è stata resa possibile la gestione separata dei flussi di traffico: treni regionali e metropolitani viaggiano in superficie, mentre quelli alta velocità - esclusi quelli per Venezia e Ancona - in sotterranea, alleggerendo le linee esistenti di superficie e permettono un incremento della capacità di traffico del trasporto passeggeri e merci.

Bologna Centrale sarà il fulcro del progetto che prevede la realizzazione di un nuovo complesso integrato in grado gestire ogni giorno 800 treni e di circa 180mila passeggeri. Nella stazione confluiranno le linee ferroviarie tradizionali, le nuove linee alta velocità, il servizio ferroviario metropolitano, la metrotranvia ed il futuro people mover.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata