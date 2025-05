Dai principianti ai più esperti. La Val Gardena accoglie i bikers con 600 chilometri di percorsi

L’estate è già nell’aria e la Val Gardena rappresenta una destinazione perfetta per chi ama le due ruote. Si tratta di una ’Approved Bike Area’ dell’Alto Adige e i paesi di Ortisei, Santa Cristina e Selva di Val Gardena propongono complessivamente 22 escursioni e 600 chilometri di percorsi specifici per le due ruote: trail emozionanti (non solo per biker esperti) e un’ampia proposta di itinerari e flow trail più facili. Le scuole di bike e le guide, inoltre, permettono anche ai principianti di avvicinarsi gradualmente e migliorare la propria tecnica di guida.

Ai biker più esperti, che desiderano mettersi in sella per divertirsi sui trail è in particolare modo adatto il Sellaronda Mtb Track Tour. I due itinerari intorno al Gruppo del Sella, percorribili in senso orario o antiorario, offrono viste mozzafiato sulle cime più belle e sulla Marmolada.

A chi invece predilige il flow trail, la Val Gardena Trail Arena ha riservato sei percorsi: con il Trail Arena Ticket per la cabinovia Dantercepies, la seggiovia Cir, l’impianto di risalita Piz-Seteur, la seggiovia Costabella e la telecabina Ciampinoi, i trail si possono percorrere e ripetere a piacimento.

Lo Skill Park Palmer di Ortisei offre a grandi e bambini una soluzione ideale per apprendere i primi rudimenti di guida, dalle tecniche di frenata fino alla posizione da tenere sulla bici e ai metodi per accrescere la sicurezza sulle due ruote.

Anche le strade asfaltate delle Dolomiti sembrano fatte apposta per offrire esperienze meravigliose. Qui gli appassionati di bici da strada possono lasciar correre lo sguardo verso lo straordinario paesaggio, pedalando verso i mitici passi dolomitici. L’ideale momento per vivere questa esperienza sono i primi mesi dell’estate (giugno e inizio luglio) e settembre, quando il traffico automobilistico è ridotto e si possono affrontare i passi in tutta libertà.

Sono due le date che i ciclisti devono segnarsi in calendario: sabato 7 giugno e sabato 13 settembre 2025 (edizione autunnale). Sellaronda Bike Day è, infatti, la giornata in cui le strade del Sellaronda sono chiuse ai veicoli a motore e lasciate ai ciclisti. La lunghezza totale del tour non competitivo è di 53 chilometri e chi completa l’intero percorso supera un dislivello totale di oltre 1.600 metri. La settimana successiva, il 14 giugno, sarà il momento della spettacolare gara di mountain bike ’Südtirol Sellaronda Hero’, considerata una delle corse più impegnative per amatori e professionisti.