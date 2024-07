Dacia Spring ora è più tosta. Design grintoso e guida facile. L’elettrica perfetta per la città

Spring, l’elettrica tascabile di Dacia rilancia alla grande le sue carte. È la terza auto a batteria più venduta in Europa e la più conveniente nel suo mercato, con un prezzo da 17.900 euro per la versione da 45 cavalli e da 19.900 euro per la top di gamma Extreme da 65 cv oggetto della prova. In 3,70 metri di lunghezza, con un peso inferiore alla tonnellata, unica nella categoria delle vetture a zero emissioni. Con un una massa da 976 kg si propone come riferimento di efficienza accessibile.

Una citycar, omologata per 4 persone, essenziale ma pronta, con la sua batteria da 26,8 kWh a garantire un’autonomia di 225 km. Perfetta per il contesto urbano ed adeguata anche per i tragitti da pendolari fuori porta.

Il design esterno beneficia del look che ha esordito su nuova Duster, più squadrata e scolpita, nonostante le dimensioni compatte, è larga solo 1,58 metri, che la rendono perfetta per il centro, ma non il massimo della abitabilità. In compenso il bagagliaio con una capacità che va da 308 a 1.004 litri è più che adeguato per una citycar.

Ben ridisegnata fuori, con i fari a led davanti e dietro, è rimasto intonso solo il tetto. Aggiornato l’abitacolo, che presenta una plancia a sviluppo orizzontale, semplice ma con strumentazione e display centrale entrambe digitali da 7 pollici di serie (schermo del sistema multimediale da 10” sulla Extreme, quello della Duster) che ben si sposano con nuovi colori interni. Potenziata la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, con tra gli altri il riconoscimento della segnaletica e l’avviso del superamento della carreggiata, Spring 2024 beneficia di aggiornamenti allo sterzo elettrico, della stessa nuova foggia del volante per una presa migliore e un accesso più diretto ai comandi. Confermati i i motori elettrici. Da 45 cavalli a 125 Nm di coppia e da 65 cv e 113 Nm. Provata su strada dei pressi di Bordeaux, a Spring Extreme con i suoi 65 cavalli ha rivelato una chiara vocazione urbana.

Pronta, offre brio adeguato anche su strada statale. Passa da 0 a 50 km/h in 3,8 secondi (5,8” la 45 cv) e il migliorato raggio di sterzata, limitato a 4,8 metri permette di manovrare in un fazzoletto. L’altezza da suolo minima di 15 centimetri rende Spring pratica anche su fondi imperfetti o sui rallentatori più ostici.