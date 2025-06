Dacia Jogger stupisce. Fino a sette posti e autonomia record

Tutta sostanza, Dacia Jogger GPL si staglia come la risposta ’ecumenica’ a molteplici esigenze. Con l’80% delle vendite Dacia in Italia concentrate sui modelli a GPL, incarna l’equilibrio ideale tra un prezzo di acquisto competitivo, costi di esercizio contenuti e una notevole versatilità. Il suo appeal è rafforzato dalla promessa di un’autonomia che supera i mille chilometri con un solo rifornimento.

Lunga 455 centimetri, la Jogger si propone come una sapiente fusione tra la funzionalità di una wagon e il carattere deciso di un crossover. La sua architettura esterna cela un’abitabilità notevole e una praticità esemplare, offrendo configurazioni flessibili da 5 a 7 posti. Il bagagliaio è un vero punto di forza: con cinque passeggeri a bordo, vanta una capacità di ben 829 litri, espandibili a ben 2.094 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

L’interno è progettato per il benessere dei passeggeri. I test su strada, tra il centro di Milano e il Lago Maggiore, hanno evidenziato la sua vocazione a privilegiare il comfort grazie a sospensioni morbide e uno sterzo leggero. La dotazione di serie include elementi utili quali il climatizzatore automatico e un sistema multimediale intuitivo. Nonostante l’uso di plastiche rigide per la plancia, l’accesso alle funzioni rimane pratico, mentre la strumentazione analogica, affiancata da un display centrale, offre una chiara lettura.

Sotto il cofano pulsa un propulsore 1.0 turbo da 101 cv che opera a gas. Questo motore assicura un comportamento dinamico sincero e prevedibile, garantendo un’agilità sufficiente per la guida quotidiana. Con un peso contenuto di 1.223 kg, la Jogger si muove con disinvoltura in ogni situazione.

Il tratto distintivo è l’autonomia, equiparabile a quella dei diesel. I due serbatoi, 50 litri per la benzina e 50 (di cui 40 reali) per il GPL, consentono una percorrenza reale di circa 1.050 km con un pieno. Di questi, circa 400 km sono garantiti dal GPL, con un costo stimato di 30 euro. La Dacia Jogger GPL si posiziona sul mercato con un’offerta economica invitante: il prezzo di partenza è di 18.100 euro per la versione a gas, raggiungendo i 22.300 euro per l’allestimento Extreme Up a 7 posti.

F.F.