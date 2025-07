Dacia Duster, il Suv per famiglie con il miglior rapporto qualità-prezzo

Il Suv per famiglie con il miglior rapporto qualità-prezzo. L’identikit di Dacia Duster è già tracciato. E il successo di questa vettura, iconica per il marchio del gruppo Renault, si consolida ogni giorno sulle strade. Dal debutto del 2010 ad oggi ha venduto 2,2 milioni di unità e 320mila in Italia. Prodotta nello stabilimento di Pisesti, in Romania, a un ritmo che arriva a 1000 veicoli al giorno, Dacia Duster è stata il Suv più venduto ai privati di tutta Europa nel 2024.

Segmento B, quello più richiesto dal pubblico, 4,34 metri di lunghezza, l’icona Dacia mette sul mercato la terza generazione. Un’auto decisamente più ricca e completa che però non rinuncia alle prerogative proprie del brand: attrattività, accessibilità, robustezza e facilità d’uso. L’impiego della piattaforma Renault CMF-B consente di aumentare gli spazi interni, anche se la lunghezza dell’auto non cambia.

Le barre anti-rollio rese più rigide limitano del 21% gli effetti fastidiosi per i passeggeri. Ridotti anche i rumori di rotolamento per una marcia più ovattata e silenziosa. Il frontale di Duster si fa più verticale e imponente, con una cintura protettiva circonda l’auto abbracciando l’anteriore, i passaruota e le portiere e arrivando fino al posteriore. L’aspetto è decisamente più robusto e outdoor.

Le piastre anteriore e posteriore sono colorate all’origine e tutte le protezioni sono in Starkle, un composito antigraffio costituito per il 20% da materiali riciclati. All’interno una plancia molto rialzata comunica un senso di protezione. Al quadro comandi da 7 pollici si unisce un display touch da 10,1“ inclinato verso il guidatore. Il volante è appiattito in alto e in basso, il cambio è ergonomico e la firma a forma di Y compare nelle bocchette dell’aerazione, sugli sportelli, nella forma dei fanali anteriori e posteriori e nei cerchi in lega.

La gamma motori porta sul nuovo Duster l’Hybrid 140, un sistema composto da un 4 cilindri 1,6 benzina da 94 cv al quale si aggiungono due motori elettrici: uno da 49 cv e uno starter generatore. La power unit è così efficace che grazie alla frenata rigenerativa e al cambio automatico elettrificato a 6 marce la vettura può utilizzare la modalità elettrica fino all’80% del tempo con un risparmio carburante del 20% nel ciclo misto e fino al 40% in quello urbano.

Altre opzioni sono il TCe 130 e l’ECO-G 100. Il primo è un mild-hybrid 48 Volt abbinato a un 3 cilindri 1.2 benzina con cambio manuale a 6 marce. Il secondo è il classico bifuel benzina/Gpl che grazie a due serbatoi da 50 litri ciascuno arriva a 1400 km di di autonomia. Il bagagliaio sale a una capienza di 517 litri e offre un piano di carico ribassato.

Si moltiplicano gli ausili alla guida con il limitatore di velocità, gli abbaglianti automatici, la frenata assistita, il parcheggio posteriore robotizzato, il mantenimento di corsia, il rilevatore di stanchezza e la chiamata di emergenza. I prezzi restano tipicamente Dacia con listini che partono da 19.900 euro per la versione Essential, 21.850 per la Expression e 23.350 per la Extreme.