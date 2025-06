Da Gemona a Padova. Sulle orme del Santo tra sport, fede e turismo

Il Cammino di Sant’Antonio è primo itinerario devozionale in Italia interamente percorribile sia a piedi che in bicicletta. Lungo oltre 250 chilometri tra Friuli Venezia Giulia e Veneto unisce l’omonimo Santuario di Gemona del Friuli, il più antico luogo di culto al mondo dedicato al Santo, con la Basilica di Padova. Pedalando lungo la Ciclovia di Sant’Antonio, si attraversano paesaggi mutevoli e affascinanti, tra borghi antichi, città d’arte e scorci naturali di rara bellezza. Il tracciato si sviluppa su 5 tappe ciclabili, per uno sviluppo complessivo di 237 chilometri, integrandosi alle ciclovie regionali in Friuli per poi proseguire su strade secondarie fino a Padova, mentre quello pedonale è suddiviso in 11 tappe per uno sviluppo complessivo di 256 chilometri.

"Questo progetto si distingue per la capacità di fare rete, collegando territori e secoli di storia - spiega Emidio Bini, assessore regionale al Turismo del Friuli Venezia Giulia - Rivolgo un plauso a Gemona del Friuli, e a tutte le istituzioni coinvolte per la lungimiranza e la competenza con cui è stato portato avanti, tanto da essere ad oggi il primo cammino devozionale in Italia interamente percorribile sia a piedi sia in bici".

Ufficialmente riconosciuto nel Catalogo dei Cammini Religiosi Italiani dal Ministero del Turismo e nel registro Cammini del Friuli Venezia Giulia, il percorso è prima di tutto un lungo un cammino di fede che vanta 800 anni di storia. Il nuovo tragitto è perfettamente descritto nel sito ufficiale - www.camminodisantantonio.it - dove si può scaricare un’app dedicata che consente navigazione offline, tracciamento GPS, mappe e informazioni utili lungo il percorso come i luoghi di ristoro e i quelli in cui è possibile alloggiare.