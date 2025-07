Da Bolzano al Renon. Alla scoperta della linea cara a Sigmund Freud

La fama del Trenino del Renon è inversamente proporzionale alla lunghezza del suo tracciato, appena 6,8 chilometri sufficienti per attraversare l’omonimo altopiano e raggiungere Bolzano. Con sei fermate ufficiali, riconoscibili dalle deliziose casette di legno che guardano la ferrovia in cui si aspetta nel silenzio della natura il fischio che annuncia l’arrivo del treno.

E ogni fermata riservata sorprese, a cominciare da quella di Maria Assunta dove, XVI secolo, nacque la ’Sommerfrische’, ovvero la villeggiatura estiva che la borghesia e la nobiltà di Bolzano si concedevano fuggendo dal caldo della valle nei mesi estivi. Ancora oggi Maria Assunta è costellata da antiche e signorili dimore, spesso nascoste nel verde. Soprabolzano è il punto di arrivo della funivia, da questo vivace e verde centro storico partono tante escursioni verso luoghi meravigliosi. A pochi passi dalla fermata del trenino ha inizio la celebre Freud Promenade, la passeggiata dedicata al padre della psicoanalisi che sul Renon scelse di passare le sue vacanze estive.

A Costalovara a dare il benvenuto a chi scende dal treno c’è il bellissimo lago circondato dai boschi, che è uno degli specchi d’acqua dolce più puliti d’Italia. Stella è un luogo quasi mistico, ideale per tranquille escursioni nella natura. Come quelle che conducono a luoghi misteriosi, carichi di energia e spettacolari tipo il Mitterstieler See, il Menhir o il Wallnereck. La fermata Rappersbühl/Colle Renon consente, percorrendo il sentiero n.15, di raggiungere il lago di Costalovara e fermarsi per un bagno, un aperitivo o un pomeriggio di relax all’ombra dei verdi alberi che lo circondano.

Collalbo è il cuore pulsante dell’altipiano, con una stazione del Trenino degna di un film di Wes Anderson. Al centro del paese vale la pena fare una visita all’Hotel Bemelmans per ammirare la sala dove Sigmund Freud festeggiò le sue nozze d’argento all’inizio del secolo scorso. Da Collalbo si possono raggiungere luoghi panoramici e di interesse in poco tempo. Da non perdere la passeggiata fino alle famose Piramidi di terra di Longomoso, oppure la salita alla Fenn Promenade in mezzo ai boschi che si snodano intorno all’omonima collina.