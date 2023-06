Cupra fa ruggire Leon Una proposta giovane

La progressione di Cupra, marchio sportivo spagnolo del Gruppo VW, è davvero impressionante.

Il brand che sposa sportività e lusso è arrivato a produrre 300.000 vetture dalla sua nascita: dalle 14.350 auto vendute nel 2018 a 152.900 nel 2022. Forte di una gamma sempre più attraente, per contenuti ed estetica, con Formentor, Suv dinamico e indovinato, che seduce il pubblico giovane e trascina le immatricolazioni. Cupra Leon, il modello d’ingresso nella gamma, è l’auto con la clientela dell’età media più giovane in Italia, 34 anni. Oggetto del nostro test la versione più accessibile: la 1.5 Hybrid DSG.

Con 150 cavalli si entra nel mondo Cupra. Rappresenta un primo passo, accessibile ma con contenuti speciali, per differenziarsi. Certamente non dimessa. Ha prezzo in promozione a 30.000 euro o da 325 euro nella formula a rate. Risalta per il frontale aggressivo, la firma luminosa anteriore full led, matrix a richiesta, spicca come la linea rossa continua ’coast to coast’ al posteriore, distintiva quando cala il sole.

Lunga 4,4 metri presenta di serie vetri posteriori oscurati, i sedili sportivi di serie, cerchi da 18”, cruise control adattivo, Light Assist volante in pelle e la plancia digitale con touchscreen a 10 pollici. In abitacolo scenografica la luce d’ambiente che scorre nell’alto della plancia e delle portiere. Su strada il sistema mild hybrid, seppur non viaggia mai completamente elettrico, risponde con una buona spinta alle sollecitazioni di chi guida.

Molto apprezzabile in accelerazione (0-100 in 8”7) il plus elettrico, con la piccola unità collegata a cinghia all’albero motore, aiuta sempre. Il sistema con la batteria a 48V si sposa con il cambio automatico a doppia frizione. Piacevole, con una efficace ripresa,

Leon 1.5 Hybrid è fluida. Non una sportiva pura, ma soddisfa anche nel misto. Sterzo preciso, ma soprattutto assetto indovinato, mutuato dalle versioni ben potenti (fino a 300 cv). Una compatta a 5 porte divertente, con un consumo dichiarato di 5,6 litri100 km. Un pacchetto indovinato, la ’piccola’ Cupra è rapida e appaga, l’occhio e le emozioni.

Francesco Forni