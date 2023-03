Cuore e classe. I cento anni di Roadster RT

L’edizione speciale mette in risalto le caratteristiche storiche delle prime moto BMW

Dicembre 1922: sorge il sole sulla prima motocicletta BMW. Motore boxer a due cilindri a quattro tempi raffreddato ad aria. La prima moto BMW si chiama R32. Cento anni appena passati, racconta il calendario, ma è in questa primissima parte del 2023, che BMW ha deciso di brindare a un compleanno essenziale, bello e che, insieme ai mille ricordi, corre nella direzione del domani.

Così per celebrare i suoi 100 anni di storia, BMW Motorrad ha voluto schierare due protagoniste del mondo Heritage experience - la Roadster R nineT e la Cruiser R 18 con big boxer - come modelli in edizione speciale 100 Years. In linea con l’anno di fondazione di BMW Motorrad, entrambi i modelli sono limitati a 1923 unità. Tirature limitate, quasi a voler circoscrivere per sempre un secolo di sensazioni forti.

L’edizione speciale mette in risalto le caratteristiche storiche delle prime moto BMW, come ad esempio le numerose cromature, il serbatoio a goccia con rigatura bianca, che rese inconfondibile la R 5 già nel 1936, e naturalmente l’esclusivo motore Boxer, da cui tutto è nato. La R 18 ha iniziato il suo viaggio come interpretazione moderna delle nostre moto storiche. A maggior ragione, la R 18 100 Years mette ancora più in risalto i componenti più iconici e particolari. Innumerevoli parti cromate riflettono il sole in un gioco di luci che quasi può rappresentare un marchio di fabbrica. Il silenziatore terminale di scarico dritto e cromato Akrapovic, insieme al logo BMW Motorrad integrato e alla sella trapuntata rosso scuro la rendono una moto davvero unica.

Tutto questo, insomma, per far vivere sotto i riflettori un anniversario che ridisegna una parte pregiata ed essenziale del motociclismo. Rivolgendosi ad appassionati, amanti della prestazione ma anche del comfort e del piacere di raccontare e viversi un passato che è già… futuro.

L’immancabile pezzo forte della R 18 100 Years è il motore boxer da 67 kw (91 CV) con la più grande cilindrata mai installata da BMW Motorrad. Sia tecnicamente che visivamente, la BMW R 18 prende in prestito da famosi modelli BMW come la BMW R 5 e riporta l’attenzione sull’essenziale del motociclismo: tecnologia pura e senza fronzoli e il motore boxer come epicentro del piacere di guida. Il grande boxer è inoltre completato da numerose caratteristiche speciali e da un concept delle superfici di alta qualità nell’edizione anniversario della R 18.

Con i modelli R nine T e R 18 nell’ambito dell’esperienza Heritage, BMW Motorrad rende il giusto tributo ai suoi 100 anni di storia e tradizione, che sono indissolubilmente legati al leggendario motore boxer. Tradizione e storia che si ritrovano anche nello stabilimento di produzione BMW Motorrad di Berlino, luogo di nascita di quasi tutte le moto BMW da oltre 50 anni.