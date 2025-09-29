Cultura tra le nuvole. La ’Festa dell’Aria’ all’Aero Club Milano

Venerdì 26 Settembre 2025

Carmine Pinto
QN MobilitàCultura tra le nuvole. La ’Festa dell’Aria’ all’Aero Club Milano
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Centinaia di amanti del volo hanno partecipato all’edizione 2025 della ’Festa dell’Aria’ che si è svolta lo scorso 14 settembre all’Aero Club Milano. La manifestazione si è svolta nello storico aeroporto di Bresso, fondato nel 1926, è una delle più antiche e prestigiose istituzioni aeronautiche italiane, con una lunga tradizione nella promozione del volo sportivo e civile.

"La Festa dell’Aria rappresenta per noi un’occasione importante di incontro con il pubblico e con gli appassionati - spiega l’ingegner Giuseppe Ghisoni, presidente dell’Aero Club Milano - ma anche un modo per far conoscere concretamente la cultura del volo e il lavoro che ogni giorno viene svolto". Diversi ospiti sono arrivati in volo da tutta Italia, atterrando sulla pista dell’aeroporto di Bresso.

A partire dalle 10 il pubblico si è immergero nell’affascinante mondo dell’aviazione generale, esplorando da vicino gli hangar e l’officina dell’Aero Club Milano, seguendo le esibizioni in volo e partecipando a incontri con piloti, tecnici e professionisti del settore. Un programma ricco e articolato, pensato per offrire uno sguardo autentico e coinvolgente sulla cultura aeronautica.

Una vetrina anche per la Scuola di Volo Aero Club Milano che ha presentato i corsi e presentato i propri istruttori. Un modo per avvicinarsi sul serio al mondo del volo mettendosi alla prova fino al conseguimento del brevetto. Un modo per vivere appieno una passione che per i più giovani può trasformarsi anche in opportunità di lavoro. La Scuola Volo di Aero Club Milano ha l’onore di poter vantare, tra i suoi ex allievi, numerosi piloti di linea delle più grandi e importanti compagnie aeree europee e non solo. Tante storie di grandi successi, tanti piloti professionisti che hanno fatto della passione del volo una vera e propria professione. Secondo gli esperti nei prossimi 20 anni ci sarà una richiesta importante di comandanti: si parla di oltre 600 mila nuovi piloti entro il 2035 solo per i voli commerciali. Soprattutto in Asia-Pacifico (248 mila), Europa (112 mila) e Nord America (104mila). Una media di quasi 31 mila l’anno. Durante l’intera giornata, il cielo sopra Bresso sarà animato dai passaggi aerei della flotta Aero Club Milano.

