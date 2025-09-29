Cultura tra le nuvole. La ’Festa dell’Aria’ all’Aero Club Milano

Centinaia di amanti del volo hanno partecipato all’edizione 2025 della ’Festa dell’Aria’ che si è svolta lo scorso 14 settembre all’Aero Club Milano. La manifestazione si è svolta nello storico aeroporto di Bresso, fondato nel 1926, è una delle più antiche e prestigiose istituzioni aeronautiche italiane, con una lunga tradizione nella promozione del volo sportivo e civile.

"La Festa dell’Aria rappresenta per noi un’occasione importante di incontro con il pubblico e con gli appassionati - spiega l’ingegner Giuseppe Ghisoni, presidente dell’Aero Club Milano - ma anche un modo per far conoscere concretamente la cultura del volo e il lavoro che ogni giorno viene svolto". Diversi ospiti sono arrivati in volo da tutta Italia, atterrando sulla pista dell’aeroporto di Bresso.

A partire dalle 10 il pubblico si è immergero nell’affascinante mondo dell’aviazione generale, esplorando da vicino gli hangar e l’officina dell’Aero Club Milano, seguendo le esibizioni in volo e partecipando a incontri con piloti, tecnici e professionisti del settore. Un programma ricco e articolato, pensato per offrire uno sguardo autentico e coinvolgente sulla cultura aeronautica.

Una vetrina anche per la Scuola di Volo Aero Club Milano che ha presentato i corsi e presentato i propri istruttori. Un modo per avvicinarsi sul serio al mondo del volo mettendosi alla prova fino al conseguimento del brevetto. Un modo per vivere appieno una passione che per i più giovani può trasformarsi anche in opportunità di lavoro. La Scuola Volo di Aero Club Milano ha l’onore di poter vantare, tra i suoi ex allievi, numerosi piloti di linea delle più grandi e importanti compagnie aeree europee e non solo. Tante storie di grandi successi, tanti piloti professionisti che hanno fatto della passione del volo una vera e propria professione. Secondo gli esperti nei prossimi 20 anni ci sarà una richiesta importante di comandanti: si parla di oltre 600 mila nuovi piloti entro il 2035 solo per i voli commerciali. Soprattutto in Asia-Pacifico (248 mila), Europa (112 mila) e Nord America (104mila). Una media di quasi 31 mila l’anno. Durante l’intera giornata, il cielo sopra Bresso sarà animato dai passaggi aerei della flotta Aero Club Milano.