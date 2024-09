Crociere d’autunno. Mediterraneo al top. È ancora vacanza

Il Mediterraneo resta anche d’autunno e d’inverno una delle destinazioni più desiderate dai viaggiatori, grazie alle sue temperature miti e alle numerose giornate di sole. Basandosi su dati meteorologici di World Weather, MSC Crociere ha stilato una classifica delle località invernali più soleggiate del Mediterraneo, e Izmir, in Turchia, si aggiudica il primo posto con ben 295 ore di sole mensili.

Dopo un’estate record che ha visto oltre 300mila passeggeri transitare nei porti italiani solo a bordo delle navi MSC, il mercato delle crociere continua a crescere, con una domanda sempre più alta anche per l’autunno e il 2025. Tra le mete invernali più soleggiate spiccano destinazioni che offrono una perfetta combinazione di bellezze naturali, patrimonio culturale e un clima invidiabile, tutte facilmente raggiungibili grazie agli itinerari delle principali compagnie di crociere.

Ecco la classifica delle top 5 destinazioni mediterranee più soleggiate per l’inverno: Izmir, Turchia, che con 295 ore di sole al mese e temperature intorno ai 25°C in ottobre, si impone come la destinazione ideale per chi cerca di prolungare l’estate. La sua ricchezza storica, unita a un clima perfetto, la rende una tappa imperdibile. Al secondo posto Valencia che anche durante l’inverno offre temperature miti e 272 ore di sole in ottobre.

Tunisi regala un clima quasi estivo anche in ottobre, con 272 ore di sole e temperature che possono toccare i 28°C. Atene, 265 ore di sole in ottobre, offre una combinazione di storia millenaria e un clima favorevole, rendendola una meta perfetta per l’inverno. Infine la Valletta, capitale di Malta, con 263 ore di sole in ottobre si conferma tra le località più soleggiate e culturalmente ricche del Mediterraneo.

Violetta Da Nicolais