Crociera senza sorprese. Dieci cose indispensabili da portare in valigia

Una vacanza perfetta inizia al momento di fare la valigia e la crociera non è da meno, per questo MCS ha deciso di fornire un piccolo vademecum ai propri ospiti con i dieci oggetti e indumenti che non si possono dimenticare a casa per sentirsi sempre a proprio agio durante la navigazione e le escursioni a terra.

Il primo capo da mettere in valigia, o acquistare a bordo, è un pareo multifunzione, un capo dai mille usi: copricostume, foulard, telo da sdraio o turbante. Meglio se con una fantasia ispirata al tema della propria vacanza. Per vivere appieno le feste e le cene di gala, senza il timore di rimanere male in foto, è utile portare con sè almeno un abito elegante. Per non sbagliare l’outfit si consiglia un abito lungo o un tailleur in seta per lei e una giacca con camicia e pochette per lui. Sneakers e sandali flat sono invece indispensabili per le escursioni e le passeggiate sul ponte. Le slip-on sono perfette anche nei giorni di navigazione. Cappello a tesa larga e occhiali da sole oversize serviranno invece a proteggersi con stile dal sole tropicale, magari da accompagnare con un abito bianco fresco, elegante e perfetto per un selfie al tramonto.

Anche in crociera la borsa mare pieghevole è un accessorio indispensabile: leggera, pratica e capiente è ideale per portare in piscina tutto il necessario, senza ingombrare in cabina. Naturalmente portate con voi anche un beauty case, meglio se impermeabile per tenere tutto in ordine ed essere impeccabili anche in spiaggia o durante un’escursione.

Proteggere la pelle è fondamentale in crociera, skincare e solari travel-size non possono mai mancare in valigia, meglio in mini taglie salva spazio ammesse nel bagaglio a mano. La fasi di navigazione sono momenti perfetti per riscoprire il piacere della lettura, magari con un libro da viaggio che offra informazioni sui luoghi da visitare durante gli approdi.

Infine per distinguersi agli occhi degli altri viaggiatori e aggiungere un tocco chic alla propria vacanza vale la pena di mettere in valigia un accessorio iconico e personale come un foulard vintage, un bijoux artigianale o un cappello insolito che racconti qualcosa di sé.