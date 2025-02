Cresce A21 Holding. Ricavi raddoppiati. Fatturato a 110 milioni

Il 2024 chiuso con ricavi in crescita a 110 milioni, quasi il doppio rispetto ai 60 di tre anni fa, e con l’obiettivo di arrivare a 130 nel 2025 e a 200 nel 2027. Sono i numeri più che positivi di A21 Holding, società operativa e di investimento nata per creare il miglior gruppo italiano nelle riparazioni automotive.

Il gruppo, che ha il quartier generale a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, conta circa 300 collaboratori di cui 250 in ambito carrozzeria e prevede ulteriori assunzioni nei prossimi mesi. Il risultato raggiunto nel 2024 dalla holding attraverso le tre società operative che controlla al 100% (CarSafe, Autosicura e Innova) e con Car Solution Rent di cui possiede il 51%, è il frutto di una strategia di successo.

"L’anno trascorso è stato il culmine di un solido piano industriale che ci ha permesso di diventare il player leader nel settore delle riparazioni auto – commenta Matteo Massone, ad di A21 Holding –. Il nostro impegno si è focalizzato non solo sul raggiungimento di importanti traguardi economici, ma anche sul potenziamento della nostra presenza acquisendo nuove realtà in tutto il territorio nazionale e puntando su principi per noi fondamentali come innovazione, sostenibilità e qualità dei servizi".

Carsafe, che si occupa di fornire a compagnie assicurative e flotte noleggio servizi di riparazione di carrozzeria, rappresenta oggi un network di 670 strutture affiliate e mira a raggiungere la quota di 700 entro il 2025. Autosicura, rete di carrozzerie di proprietà, ha recentemente annunciato l’acquisizione di due nuovi centri multiservice a Milano e Novi Ligure, con l’intenzione di arrivare a 25 strutture nei primi mesi del nuovo anno.

Car Solution Rent, specializzata nei servizi legati al noleggio a breve e lungo termine per aziende e carrozzerie, è invece al lavoro per ampliare la propria flotta e offrire servizi più organici e innovativi. Carsafe Innova infine è la società che ingloba nuovi progetti in particolare nello sviluppo di software specialistici per la gestione dei processi. Il gruppo milanese ha inoltre delineato un piano di investimenti per espandere il proprio business in tre nuovi segmenti strategici: riparazione e sostituzione dei cristalli, autoriparazione auto elettriche e logistica e trasporti.

"Il 2025 sarà il primo passo di un triennio ricco di grandi sfide e novità – conclude Simone Mucciante, presidente di A21 Holding –. Vogliamo capitalizzare i risultati ottenuti e sviluppare nuove aree di business continuando a innovare e a creare valore per clienti, collaboratori e partner".