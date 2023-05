Crèdit Agricole Bank diventa leader nel settore mobilità

Nasce Crédit Agricole Auto Bank, gruppo bancario internazionale frutto dell’evoluzione di FCA Bank. La nuova Banca, controllata al 100% da Crédit Agricole Consumer Finance (parte di Crédit Agricole S.A.), fa seguito agli accordi tra il Gruppo francese e Stellantis, annunciati nel 2021, nell’ambito della riorganizzazione delle partnership finanziarie delle società.

L’obiettivo della nuova Banca, è diventare un operatore indipendente e multibrand leader in Europa del finanziamento e leasing di veicoli e del settore della mobilità. Con il supporto di Crédit Agricole Consumer Finance, Crédit Agricole Auto Bank intende guidare la transizione energetica, con un target di almeno 10 miliardi di euro di impieghi nel 2026 e l’ambizione di avere, entro il 2030, l’80% del portfolio di veicoli nuovi composto da modelli green.

"Siamo orgogliosi della nascita di CA Auto Bank e di integrare il 100% delle sue attività, insieme a quelle di Drivalia, all’interno del gruppo Crédit Agricole Consumer Finance. Questa è un’occasione unica per noi, che contribuisce grandemente alla nostra ambizione di essere leader della mobilità verde in Europa", afferma Stéphane Priami (nella foto con Giacomo Carelli), Presidente di CA Auto Bank e CEO di CA Consumer Finance. "Il settore della mobilità sta vivendo profondi cambiamenti, sia in termini di transizione energetica sia di utilizzo. In questo contesto, le competenze, l’esperienza e la professionalità dei team di CA Auto Bank e Drivalia saranno un asset fondamentale, unite alla cultura imprenditoriale e la forza di Crédit Agricole".

"Questo nuovo inizio costituisce la naturale evoluzione del progetto che abbiamo portato avanti finora. La storia di CA Auto Bank inizia quasi un secolo fa, con la nascita di SAVA, una delle prime società finanziarie in Europa, creata nel 1925 a Torino allo scopo di aiutare le persone ad acquistare un’automobile. A distanza di cento anni circa, attraverso le varie incarnazioni della società la nostra vocazione è rimasta la stessa", sottolineato Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank.