Costa Rica e Pura Vida. Star Clipper: l’8 marzo vola sull’Oceano

Pura Vida, si dicono i costaricensi per salutarsi, per dare il benvenuto o l’arrivederci. È la prima scritta che si legge, ovunque, appena sbarcati in Costa Rica e l’hashtag immancabile, rilanciato sui social da chiunque visiti questo paese centroamericano. Ma cosa vuol dire davvero Pura Vida? Per scoprirlo, l’invito è quello di tornare alle origini, alle cose semplici, di cambiare punto di vista.

Di raggiungerlo dal mare o, meglio, dall’Oceano. Semplice, come un veliero portato dal soffio del vento. Come Star Clipper, che quest’inverno per 11 volte solcherà i porti più belli del paese, abbracciati dal blu del Pacifico e dal verde di una natura senza fine.

Costa Rica un must-live, la destinazione ideale da raggiungere con una crociera Star Clippers. Da qui l’idea di realizzare una crociera speciale per la Festa della Donna: pacchetto crociera-yoga e accompagnatore dall’Italia (7 marzo 2025) per celebrare la Giornata Internazionale della Donna in grande stile: con una crociera yoga in Costa Rica, che ospiterà a bordo l’istruttrice Annette Shine.

Il viaggio, in partenza il 7 marzo dall’Italia, avrà un accompagnatore di lingua italiana, per rendere più agevole la comunicazione sia a bordo che a terra. Costa Rica Yoga Cruise (Puerto Caldera, Costa Rica - Puerto Caldera, Costa Rica), 7 marzo, 10 giorni e 8 notti. Questo l’itinerario: Puerto Caldera (Costa Rica), Quepos, Golfito, Bahia Culebra, Bahia Potrero-Flamingo, Islas Tortugas, Puerto Caldera.

Secondo uno studio dell’Università di Stanford, il Costa Rica è uno dei Paesi al mondo con la maggiore incidenza, sul totale, di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, pari al 98,5 per cento del totale. Quale scelta migliore, e più coerente, che esplorarne la costa pacifica a bordo di un veliero, alimentato dalla forza del vento? Star Clippers, eletta World’s Best Green Cruise Line ai World’s Best Cruise Awards 2023, ha ricevuto proprio dal Costa Rica il Pura Vida Pledge, che premia le pratiche turistiche eco-responsabili.

Ri.Ga.