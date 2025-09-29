Cosa dice il Codice. Bollo, assicurazione e dove si può circolare

Per il Codice della Strada auto e moto d’epoca non sono la stessa cosa dei veicoli di interesse storico e collezionistico, e le normative che li riguardano sono differenti. La distinzione principale si basa sull’uso e sulla destinazione. I veicoli di interesse storico e collezionistico sono la categoria più comune e comprendono la maggior parte dei mezzi che circolano su strada con agevolazioni.

Il primo discrimine è l’età: devono avere almeno 20 anni dalla data di costruzione.

Poi è fondamentale l’iscrizione in uno dei registri storici riconosciuti (come Asi, Fmi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo) con l’ottenimento del Certificato di Rilevanza Storica (Crs).

L’età da sola non basta, sono infatti fondamentali le condizioni del veicolo che deve mantenere le caratteristiche originali di fabbricazione. Ciò significa che non deve aver subito modifiche sostanziali alla carrozzeria, al motore, agli interni o ad altre parti che alterino le sue caratteristiche di fabbrica. L’ente certificatore valuterà attentamente questo aspetto. È sempre il Codice della Strada a stabilire in che modo possono circolare liberamente su strada, a patto che siano in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti e siano regolarmente revisionati ogni due anni. Godono di agevolazioni sul bollo (esenzione totale per i veicoli con più di 30 anni, riduzione del 50% per quelli tra i 20 e 29 anni) e sull’assicurazione.

Una categoria molto più ristretta e non destinata alla circolazione ordinaria è quella dei veicoli d’epoca, ovvero con almeno 30 anni d’età.

Pur conservando le caratteristiche originali, sono stati cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e non possono circolare su strada. Sono destinati alla conservazione in musei o in locali pubblici o privati, per la salvaguardia delle loro caratteristiche tecniche e costruttive. La circolazione è consentita solo in occasioni di manifestazioni o raduni autorizzati. Per farlo, devono ottenere un’apposita autorizzazione che ne specifica il percorso e la velocità massima.