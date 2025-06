Corsia preferenziale della filoviaria. Due anni per ultimare l’anello cittadino

Se pensiamo a uno dei mezzi di trasporto di superficie che collega l’intera città, non possiamo non citare la circolare filoviaria 90-91, croce e delizia di molti milanesi. Per migliorare il suo percorso proseguiranno anche nei prossimi mesi gli interventi, iniziati a maggio, per la corsia preferenziale circolare filoviaria nel tratto tra via Pergolesi e via Piccinni.

I lavori consentiranno di completare l’intero anello cittadino in corsia riservata protetta della linea. I cantieri che interessano una zona importante come la Stazione Centrale, si chiuderanno nell’autunno del 2027 per una spesa di 7 milioni e 450mila euro, finanziati dal Comune di Milano, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme ai fondi europei del Programma Nazionale Metro Plus 2021-2027.

I lavori nel concreto prevedono la realizzazione di cordoli per la messa in protezione della corsia preferenziale, il rifacimento dell’impianto di trazione elettrica, la riqualificazione delle fermate della filovia e del tram tra via Pergolesi e via Piccinni, mentre nuove aree pedonali e nuove aree verdi verranno realizzate in piazza Caiazzo. E proprio su questa parte della città ci sarà un nuovo e completo restyling che renderà lo piazza più sicura per tutti, con un nuovo anello ciclabile a doppio senso di marcia, rialzata la pavimentazione nei viali dei passi carrai.

Ci sarà sempre in piazza Caiazzo il potenziamento della rete dell’acquedotto, finanziato da MM e una valorizzazione l’area pedonale con nuove rastrelliere per biciclette e il riposizionamento della stazione BikeMi. Conclusi i lavori si avrà spazio anche per l’ampliamento delle aiuole verdi adibite a rain gardens e per nuove zone d’ombra con la messa a dimora di 83 nuovi alberi. Infine sono previsti interventi per la moderazione della velocità a protezione dei pedoni.

M.S.