Convogli notturni. L’alternativa green al traffico aereo

Viaggiare tutta la notte in un vagone letto e arrivare a destinazione la mattina dopo, in tempo per colazione. Un’esperienza abbastanza comune per chi è nato negli anni ’70 o i Millennials, sconosciuta per i ragazzi della Generazione Z, più avvezzi a spostarsi con l’aereo. Le abitudini però si possono cambiare, a patto che ci siano dei buoni motivi per farlo.

Secondo il movimento Back-on-track le ragioni sono ottime, a cominciare dall’aiuto all’ambiente che si potrebbe ottenere proponendo i treni notturni (ovvero dotati di cuccette e in servizio da mezzanotte alle 5 del mattino) come alternativa ai voli a corto raggio o all’uso dell’auto. Il movimento, nato in Germania nel 2014 per protestare contro la decisione della Deutsche Bahn di sopprimere questo tipo di corse, si è radicato in tutta Europa trasformandosi in associazione no profit con sede a Bruxelles. Per iscriversi basta accedere al sito (https://back-on-track.eu/it/italia/) che da poco ha attivato anche una sezione nella nostra lingua.

"Siamo appena all’inizio, ma le adesioni sono molto promettenti e c’è molta attenzione - spiega Giovanni Antoniazzi, il portavoce italiano di Back-on-track che è anche un esperto del settore visto che un data scientist specializzato in mobilità sostenibile, informatica e trasporti urbani - Il nostro scopo è promuovere la mobilità sostenibile e i treni notturni sono uno straordinario strumento per muoversi all’interno dei singoli Stati e anche da un Paese all’altro". In particolare i treni notturni sono un’alternativa al trasporto aereo su brevi e medie distanze a emissioni zero.

"Ci battiamo per decarbonizzare i trasporti in Europa, viaggiare su un treno notturno oltre a far bene all’ambiente rappresenta un’ottima soluzione anche per le famiglie che si spostano con i bambini. Parlando di distanze nelle tratte tra 500 e 1500 chilometri di distanze il treno è già oggi una soluzione competitiva, considerando i tempi di check-in e le limitazioni dei bagagli. Nella fascia tra 1500 e 3000 chilometri può essere preso in considerazione, ma l’uso andrebbe incentivato attraverso una politica mirata di sconti e agevolazioni ad esempio per famiglie e studenti Erasmus. Naturalmente più l’infrastruttura è veloce più le distanze si ampliano considerando che oggi i treni possono viaggiare tranquillamente tra 200 e 250 chilometri l’ora".

Back-on-track non è in assoluto contro il trasporto aereo, ma chiede che la competizione sia giusta senza sussidi al jet fuel che finiscono per condizionare le scelte dei consumatori. "Chiediamo di smettere di far pagare i treni notturni come il traffico passeggeri diurno. Proponiamo l’abolizione dell’Iva sui biglietti ferroviari internazionali per allineare i costi con il trasporto aereo, l’introduzione di una tassa sul cherosene per i voli intraeuropei, investimenti pubblici in nuove carrozze letto e cuccette, un sistema di biglietteria unificato che consenta ai viaggiatori di prenotare tratte gestite da più operatori con un unico ticket". A Berlino dal 26 al 28 settembre è in programma una conferenza (https://back-on-track.eu/night-train-conference-2025/) e gli attivisti negli stessi giorni si stanno attivando per anche per un pyjama party nelle stazioni delle capitali europee.