Venerdì 24 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
25 ott 2025
EGIDIO SCALA
QN Mobilità
Controlli biometrici per accedere all’area Schengen

Dallo scorso 12 ottobre una barriera digitale è entrata in funzione alle frontiere esterne dell’area Schengen, quindi anche negli aeroporti internazionali, per registrare i viaggiatori che non sono cittadini dell’UE. Si tratta del nuovo sistema Entry/Exit System (EES) e viene applicato ai cittadini di paesi terzi che viaggiano per un soggiorno di breve durata (massimo 90 giorni su un periodo di 180) e sono soggetti a visto o esenti da esso.

In vigore nei 29 paesi che applicano integralmente le regole di Schengen (inclusi Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), il sistema è stato introdotto gradualmente e sarà pienamente operativo in tutti i valichi di frontiera esterni entro il 10 aprile 2026. La registrazione elettronica sostituisce i timbri manuali sui passaporti, l’obiettivo è modernizzare le frontiere, rendere i controlli più efficienti e automatizzati. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza e prevenire l’immigrazione irregolare, oltre a contrastare crimini e frodi documentali. Dal 12 ottobre il sistema è entrato in funzione anche negli aeroporti italiani e nei porti di Genova e Civitavecchia: durante il primo ingresso, gli ufficiali di controllo al primo accesso si premurano di scannerizzare il passaporto, raccogliere le impronte digitali e acquisire una foto del volto.

I dati vengono archiviati in un database europeo centralizzato, che include i dati anagrafici e del documento di viaggio, la data e il luogo di ogni ingresso e uscita, i dati biometrici (foto e impronte digitali - queste ultime con esclusione dei minori di 12 anni) ed eventuali respingimenti o rifiuti d’ingresso. Acquisite tutte queste informazioni i controlli successivi saranno molto più rapidi: basterà verificare le impronte digitali o la foto del viaggiatore. Inoltre i viaggiatori titolari di passaporto biometrico potranno inoltre utilizzare i tornelli automatici presenti negli aeroporti e attraversare le frontiere in pochi secondi.

Il sistema EES non si applica ai cittadini europei né ai titolari di passaporto di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, Paesi associati all’area Schengen. I controlli biometrici invece riguarderanno invece tutti i viaggiatori extra-UE, inclusi quelli provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, che non necessitano di visto per brevi soggiorni. Le informazioni registrate dal sistema EES una volta acquisite saranno conservate per tre anni e potranno essere utilizzate solo per scopi di sicurezza e controllo delle frontiere.

Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea con 142 milioni di euro, è stato sviluppato da un consorzio formato da IBM, Leonardo e Atos.

Al momento solo il 10% dei passeggeri in arrivo o in partenza dalle frontiere esterne verranno sottoposti alla procedura, che sarà estesa a tutti entro aprile 2026. L’intero processo sarà gestito dal database centrale eu-LISA, con sede a Tallinn.

© Riproduzione riservata