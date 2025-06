Con Volvo EX30 piacere elettrico e sicurezza al top

di Giuseppe Tassi

Elettrica, intelligente e super sicura. E’ l’identikit di EX30, il Suv compatto di Volvo che in Italia ha già venduto 5 mila unità. La baby di famiglia (4,23 metri di lunghezza) è anche la prima elettrica costruita sulla nuova piattaforma del brand cino-svedese per vetture a batteria. Ha il pregio di costare come un’auto endotermica della stessa categoria (si parte da 29.500 euro con ecoincentivi e rottamazione) e propone due opzioni di potenza per il propulsore elettrico. La prima, a trazione posteriore, monta una batteria da 51 kWh con 272 cv e 344 km di autonomia, la seconda ha un doppio motore elettrico, una batteria da 69 kWh, trazione integrale, 428 cv di potenza e 460 km di autonomia.

Ma la cosa che più colpisce di EX30 è la sua modernità. L’auto, dotata di 12 sensori perimetrali a ultrasuoni, di telecamere negli specchietti, nel paparabrezza e di un radar anteriore è in grado di supportare in tutto e per tutto il guidatore fin dal momento del suo ingresso nell’abitacolo. Una assistenza alla guida degna di un vera ammiraglia.

La chiave può essere wireless, digitale attraverso lo smartphone o a scheda. EX30 riconosce il guidatore e si predispone alla partenza. Non cè nessun pulsante di avviamento. Basta spostare la leva al volante nella posizione Drive e si parte. E qui la tecnologia interviene con preziosi ausili alla guida per rendere più facile la vita al conducente. Il Blis monitora l’angolo cieco e trasmette un segnale lampeggiante sugli specchietti, il Door Opening Alert rileva la presenza di ciclisti e pedoni al momento dell’apertura della porta.

Per evitare pericoli in uscita dal parcheggio c’è il Front and Rear Trafic Alert. Il sistema Isa tiene sotto controllo i limiti di velocità leggendo i segnali stradali, il Lane keeping manda un allarme acustico o trasmette una vibrazione al volante se si supera la mezzeria senza mettere la freccia. Se molte di queste tecnologie sono condivise dalle auto di oggi, ecco due perle tipicamente Volvo: l’Oncoming Lane Mitigation rileva i veicoli a quattro ruote che arrivano in senso contrario e se il guidatore non interviene rallenta fino a 10 km orari mantenendo l’auto il più a destra possibile.

Il Pedestrian and Cyclist Steering consente all’auto di spostarsi autonomamente per evitare l’impatto con ciclisti o pedoni. Il Rear Collision Warning blocca le ruote in caso di coda improvvisa e attiva le luci di segnalazione. Per evitare l’uscita di strada, in caso di malore del pilota, c’è il Run Off Road Mitigation, che tende la cintura di sicurezza, interviene su sterzo e freni e attiva le luci di emergenza. Salendo all’allestimento Plus si può utilizzare il Pilot Assist. Oltre a mantenere la carreggiata può condurre l’auto, in caso di emeregenza, a una velocità comnpresa fra i 65 e i 130 km orari. Il Distance to Track Assist aiuta nel superamento dei camion predisponendo la traiettoria ideale. Quanto al Park Pilot Assist è un vero prodigio. Basta spingere un pulsante e EX30 realizza il parcheggio idele in pochi secondi.