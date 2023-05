Con Meraviglia la Grande Mela che non ti aspetti

MSC Meraviglia – la pluripremiata nave di classe Meraviglia di MSC Crociere – è arrivata nel suo nuovo homeport di New York City al Brooklyn Cruise Terminal. La nave sarà la prima della Compagnia a essere schierata a New York con partenze tutto l’anno. Un’operazione che rafforza la presenza di MSC Crociere nel mercato nordamericano e fa parte dell’impegno della compagnia per la crescita nel territorio, con l’obiettivo di offrire un maggior numero di porti d’imbarco negli Stati Uniti, insieme alla ricca scelta di navi e itinerari in partenza sia da Port Miami che da Port CanaveralOrlando in Florida.

La Grande Mela offre la infiniti collegamenti aerei per gli ospiti internazionali e per coloro che vogliono godersi al massimo la città, MSC Crociere offre pacchetti ’Stay & Cruise’ con la possibilità di soggiornare fino a tre notti a New York prima di salpare. È disponibile una selezione di hotel, tra cui l’Hotel Riu Plaza Manhattan, l’Hotel Riu Plaza Times Square e il Park Central Hotel. Come parte del pacchetto, gli ospiti potranno godere di una visita guidata gratuita di Manhattan e dei suoi punti di riferimento prima di imbarcarsi .

Per completare l’offerta, il personale dell’hotel è a disposizione per prenotare altre escursioni, da un ’city tour’ standard a un’escursione speciale serale. Il mix di itinerari di MSC Meraviglia, che vanno da 6 a 11 notti, è stato progettato per sfruttare la flessibilità geografica di New York, in modo che gli ospiti possano prendere il sole ai Caraibi in primavera e inverno, dirigersi alle Bermuda in estate o andare a nord per vedere le bellezze naturali del Canada in autunno.

Gli itinerari da New York includono. Bahama e Florida: crociere tropicali da 7 a 11 notti con una selezione di destinazioni tra cui Miami e Port Canaveral, Florida; Nassau e Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas; Cozumel e Costa Maya, Messico. Bermuda: da agosto crociere di 5 e 6 notti a Kings Wharf. Canada e New England in autunno con itinerari di 10 e 11 notti con scalo a Newport, Boston e Portland negli Stati Uniti e a Saint John, Halifax, Charlottetown in Canada.