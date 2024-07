Con la nuova Leon il piacere di guida fa un salto di qualità

Carattere latino a cinque porte e tetto basso. Il restyling di Cupra Leon, in versione hatchback a due volumi o Sportsourer, la wagon, esibisce personalità e tecnologia. Leon, che è la Cupra più vicina al suolo di sempre, 120 millimetri di altezza da terra, esibisce ambizioni palesi, a partire dal frontale rinnovato, più acuminato e sportivo, con i fari Matrix led, la firma luminosa triangolare e il logo illuminato al posteriore.

Più cattiva, ma ospitale grazie a un abitacolo rinnovato, soprattutto nella console centrale. sia nei materiali sostenibili sia nella accessibilità ai comandi. Piacevoli il cockpit digitale e il sistema d’infotainment dallo schermo più grande, ora da 12,9 pollici. I motori su Cupra Leon sono turbo benzina, mild hybrid, plug-in, chiamati eHybrid, e Diesel con un raggio di potenza da 150 a 333 cavalli.

Il vertice tecnologico della gamma è rappresentato dalle Cupra Leon, hatchback e Sportsourer e-Hybrid, le plug-in con potenza di sistema di 204 e 272 cv (0-100 km/h in 7,1 secondi), erogata dal 1.5 benzina abbinato a un motore elettrico da 50 kW. Oltre alla potenza accresciuta, la novità è la batteria da 19,7 kWh di capacità che permette un raggio di azione elettrico di ben 100 km.

Su strada, nel lungo test drive spagnolo, le Leon alla spina, hanno ben figurato sulle strade e le colline nei pressi di Barcellona, grazie anche a 400 Nm di coppia pronti. La batteria può essere ricaricata in AC fino a 11 kWh e in DC fino a 50 kWh: nel primo caso il pieno può essere completato in 2 ore 20’, mentre nel secondo si recupera dal 10% all’80% dell’energia in 26 minuti.

La spumeggiante Sportstourer VZ, più agile grazie anche a 105 kg di massa in meno (1651 rispetto a 1756 della E-hybrid) è davvero ’cattiva’ e dirompente. Si giova anche della modalità Drift che permette la sbandata controllata, la possibilità di disinserire il controllo della stabilità. Leon 2024 ha un prezzo a partire da 33.450 euro per la versione a 5 porte e da 34.600 euro per la Sportstourer. Inizialmente saranno disponibili le versioni mild hybrid e TDI, con prezzi da 36.000 a 38.900 euro.

Francesco Forni