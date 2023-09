Con il Supercharger 700 stalli per ricaricare

Tesla Supercharger è la rete di stazioni di ricarica rapida in corrente continua a 480 V costruita dall’azienda statunitense Tesla ad uso esclusivo delle proprie auto elettriche. La rete Tesla Supercharger è stata introdotta a settembre 2012. Oggi si contano 3.000 stazioni e 30 mila colonnine in tutto il mondo e ben 700 stalli in Italia.

Ogni stallo Supercharger ha un connettore in grado di fornire energia elettrica con potenza fino a 250 kW tramite un collegamento in corrente continua al pacco batterie dell’auto. Dal 2015, il calcolo dei percorsi con fermate ai Supercharger è stato integrato nel sistema di navigazione delle auto Tesla, che in base al percorso da compiere può prevedere in quali stazioni e per quanto tempo fermarsi. Il pagamento dell’elettricità viene addebitato su una carta di credito registrata.