Con il chartering navigare ora è alla portata di tutti

"La nautica è alla portata di tutti. Sfatiamo il mito che si tratta di uno sport per ricchi. Tutti possono andare per mare e se poi parliamo delle barche a vela è bene ricordare che non si governano da sole, ma accorre sempre fare riferimento a un equipaggio". Parola di Claudio Gastaldi che la passione per il mare ce l’ha scritta nel Dna e dopo tante regate è diventato responsabile di Sailing in Italy Yachts & Charter, azienda specializzata nella vendita e nel noleggio di barche a vela e catamarani con sede a Roma e a Nettuno.

"L’esempio concreto è proprio il chartering, un fenomeno in costante crescita negli ultimi anni che consente a tante persone di vivere l’esperienza di una vacanza in mare in totale libertà con un investimento contenuto, e soprattutto senza la necessità di diventare armatori. Per una vacanza di questo tipo si spendono mediamente tra gli 800 e i 1200 euro a persona, a seconda del costo del noleggio della barca che poi ci si divide".

Un’esperienza per tutti?

"Per grandi e piccini, ogni viaggio per mare è una cosa a sé, a stretto contatto con la natura, il vento e non mancano gli incontri speciali, dai delfini alle tartarughe di mare".

È adatta anche per le famiglie con i bambini?

"Finché non camminano i bimbi non soffrono il mal di mare, il periodo più complicato per loro è tra i due e i tre anni, dopo si tuffano, imparano a pescare e vivono l’esperienza a bordo come e anche meglio degli adulti".

Cosa insegna la vita al largo?

"Anzitutto a imparare a stare con gli altri, collaborare condividendo gli spazi e la routine di bordo. Il rispetto è fondamentale in barca, per i propri compagni di viaggio e anche per il mare e il meteo che condizionano ogni traversata".

Un fenomeno il chartering esploso dopo la pandemia, come se lo spiega?

"Sicuramente il Covid ha avvicinato nuovi clienti all’esperienza del chartering, intere famiglie e anche gruppi di amici di quattro o sei persone. Il charter barche offre la possibilità di vivere un’esperienza nautica personalizzata, che può andare da una breve gita in giornata a una crociera più lunga e avventurosa. L’ideale per coniugare la massima libertà e sicurezza".

E magari, soprattutto nel caso dei più giovani, la passione per il mare può trasformarsi in un lavoro...

"Di sicuro, diversi ragazzi e ragazze che ho portato con me in mare oggi sono dei comandanti appassionati".

Come un appartamento anche una barca può trasformarsi in un investimento?

"Il primo passo è affidarsi a una società seria che può dare i consigli giusti per un piano di acquisto, orientando tra le varie scelte a disposizione tra nuovo e usato. Poi si può valutare di darla in gestione per il chartering, in pratica con un servizio chiavi in mano".