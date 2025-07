Con Enjoy le Enilive Station diventano tanti mobility hub

Enjoy è il servizio di car sharing di Enilive: conta oltre 1 milione di clienti, oltre 34 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi e una flotta complessiva di circa 3.000 veicoli che possono essere noleggiati per muoversi in tutta Italia con tariffa al minuto, per qualche ora o per più giorni.

Il car sharing contribuisce a decongestionare il traffico nei centri urbani perché permette di ridurre il numero delle auto private in circolazione. Complementare al trasporto pubblico locale, è un servizio utile a favorire la facilità di spostamento dei cittadini e può contribuire a rendere più sostenibile la mobilità urbana. Enjoy è presente a Milano, Roma, Torino, Bologna e Firenze in modalità free floating, cioè con la possibilità di iniziare e terminare i noleggi in qualsiasi punto all’interno dell’area di copertura.

In queste città, l’utilizzo di tutti i veicoli Enjoy può consentire vantaggi come l’accesso a molte ZTL e il parcheggio gratuito in aree solitamente a pagamento o riservate, oltre all’utilizzo gratuito degli Enjoy Parking che si trovano presso alcune stazioni di servizio Enilive nell’area di copertura. Enjoy è inoltre attivo in modalità station based in tante città in tutta Italia, dove oltre 100 stazioni Enilive sono diventate anche Enjoy Point nei quali iniziare e terminare i noleggi dei veicoli.

Per noleggiare i veicoli negli Enjoy Point è necessario scaricare l’app, disponibile negli store Android, iOS e Huawei. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione Enjoy Point nella quale si possono visualizzare e prenotare i veicoli disponibili nell’Enjoy Point d’interesse, oppure noleggiare direttamente il veicolo Enjoy d’interesse, se presente nella stazione di servizio Enilive, inserendo nell’app il numero di targa e il codice visibile sul parabrezza.

Una volta sbloccato il veicolo, l’intero noleggio avviene attraverso lo smartphone. Al termine del noleggio, che deve essere concluso nello stesso Enjoy Point di partenza, è possibile visualizzare il riepilogo della spesa sostenuta per il noleggio. Le tariffe aggiornate in tempo reale possono essere consultate nell’app Enjoy.

Con l’attivazione dei nuovi Enjoy Point prosegue il percorso di trasformazione delle stazioni Enilive verso il modello ‘mobility hub’: oltre alla possibilità di effettuare il rifornimento di diversi vettori energetici, tra cui il biocarburante HVOlution (diesel da materie prime rinnovabili), nelle Enilive Station si possono trovare servizi come la ristorazione degli Enilive Café e di ALT Stazione del Gusto, i negozi di prossimità in cui fare una spesa veloce, l’autolavaggio, i Telepass Point, oltre alla possibilità di pagare i bollettini postali e ritirare pacchi in appositi locker. Inoltre, a partire dall’inizio dell’anno, le Enilive Station stanno cambiando look con nuovi colori sui toni dell’azzurro, un rinnovato design degli ambienti di sosta e rifornimento, maggiore luminosità sotto la pensilina e tanti elementi digitali per comunicare in tempo reale con i clienti.