Con app e IA la ’teoria’ della patente è più facile

Negli ultimi anni l’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi educativi ha conosciuto un’accelerazione senza precedenti. Secondo il report *Education at a Glance 2023* dell’OCSE, oltre il 90% degli studenti nei paesi membri ha utilizzato almeno una piattaforma digitale per l’apprendimento durante il proprio percorso scolastico. La Generazione Z, in particolare, mostra una preferenza marcata per l’apprendimento ibrido e personalizzabile, dove video, quiz interattivi e app mobili rappresentano strumenti fondamentali di coinvolgimento.

In questo scenario si inserisce il lavoro de La Nuova Guida, marchio di Sermetra Net Service, da anni impegnato a coniugare innovazione tecnologica e formazione di qualità per i futuri conducenti. Secondo le Statistiche Esami 2024 del Ministero dei Trasporti, su oltre 2,2 milioni di prove d’esame, più del 96% è sostenuto da candidati iscritti in autoscuola: il 63,61% degli allievi supera l’esame di teoria, contro appena il 28,95% dei privatisti.

"Ogni anno, oltre 700.000 allievi si esercitano sulla nostra app Quiz Patente La Nuova Guida, che unisce gamification, semplicità d’uso e accessibilità - spiega Marco Antonio Simonotti, direttore generale di Sermetra Net Service - Il sito quizpatenteapp.com, tra i primi risultati su Google per chi cerca strumenti per esercitarsi, supera i 30 milioni di pagine viste all’anno".

Come cambia la formazione per la patente?

"La formazione non può più prescindere dal digitale. I ragazzi cercano online le risposte alle loro domande e si aspettano di trovare strumenti moderni, immediati e motivanti. La nostra app ’Quiz Patente La Nuova Guida’ risponde proprio a questa esigenza: è uno strumento utile, ma anche divertente, che stimola l’apprendimento attraverso la gamification. Il nostro compito è intercettarli lì dove iniziano il loro percorso e guidarli verso una formazione completa".

Le autoscuole non rischiano di essere sostituite?

"Tutt’altro. Il digitale non sostituisce, ma rafforza il valore dell’autoscuola. I dati del Ministero lo dimostrano: chi frequenta un’autoscuola ha più del doppio delle probabilità di superare l’esame di teoria rispetto a un privatista. Le autoscuole restano centrali per la formazione alla guida, anche per quanto riguarda la sicurezza stradale. Il nostro modello è ibrido: digitale per attrarre, autoscuola per formare".

Qual è il punto di forza del vostro sistema?

"L’integrazione. Offriamo un ecosistema completo che va dal Gestionale alla Didattica fino all’App, tutto connesso e pensato per facilitare il lavoro dell’autoscuola e migliorare l’esperienza dello studente. E ci teniamo molto all’accessibilità: immagini, video e font ad alta leggibilità sono pensati anche per chi ha

difficoltà come la dislessia. È un approccio inclusivo, che parla davvero a tutti"

Come vede il futuro della formazione alla guida?

"Lo vedo sempre più connesso, ma anche più umano. La tecnologia sarà sempre più presente, ma il ruolo del formatore, del dialogo, della relazione resterà centrale. Vincerà chi saprà unire questi due mondi. Noi lavoriamo ogni giorno in questa direzione".