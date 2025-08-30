Con AMG GT XX il motore elettrico viaggia nel futuro

Mercedes-AMG GT XX è la visione più radicale del futuro elettrico secondo il marchio di Affalterbach: una super sportiva a trazione integrale con tre motori elettrici a flusso assiale, capace di prestazioni da Formula 1 e tecnologia d’avanguardia. Il prototipo, svelato nella sede storica del marchio, anticipa la prima quattro porte ad alte prestazioni 100% elettrica della Casa, attesa per il 2027. Alla base del progetto c’è l’architettura AMG.EA e, soprattutto, l’impiego dei rivoluzionari motori a flusso assiale, sviluppati dalla britannica YASA, ora controllata da Mercedes-Benz.

Questi propulsori offrono vantaggi strutturali e dinamici decisivi: tre volte la densità di potenza rispetto ai motori radiali, due terzi in meno di peso e ingombro ridotto a un terzo. L’efficienza nasce dal flusso elettromagnetico parallelo all’asse, che consente una struttura sottile e compatta con statore centrale e doppi rotori laterali. Sulla GT XX, tre unità compatte generano oltre 1.360 cavalli. I due motori posteriori sono integrati in una unità con trasmissione epicicloidale e inverter; il terzo, sull’asse anteriore, funge da booster selettivo.

Il tutto è prodotto a Berlino, dove Mercedes ha attivato 100 processi industriali dedicati, di cui 35 inediti a livello globale. Le prestazioni sono impressionanti: oltre 360 km/h di velocità massima e una potenza continua elevatissima, mantenuta anche sotto stress grazie a una batteria da oltre 800 volt con celle cilindriche, ispirata alla Formula 1. In soli 5 minuti di ricarica, si ottengono 400 km di autonomia (WLTP), merito anche di un sistema capace di accettare potenze medie oltre gli 850 kW a 1.000 ampere.

L’aerodinamica è raffinata e funzionale: Cx di 0,198, air-curtain, splitter attivo, estrattori dinamici, prese d’aria da competizione e cerchi Aero Wheel da 21” con palette mobili che si chiudono o si aprono in base alle necessità di raffreddamento o efficienza. L’abitacolo segue la stessa filosofia: minimalismo da corsa, materiali high-tech e lusso sostenibile. I sedili a guscio in carbonio sono stampati in 3D, la plancia ricorda un blocco motore e il volante, con palette di recupero, è simile a quello dell’hypercar AMG ONE. Materiali biotecnologici innovativi come LABFIBER sostituiscono pelle e seta con alternative più leggere, resistenti e riciclabili.

La trazione integrale variabile AMG Performance 4MATIC+ garantisce una gestione istantanea della coppia tra i due assi grazie a una matrice di controllo centralizzata. A supporto, l’MBUX con Mercedes-Benz Operating System integra interfacce fluide e comunicazione luminosa attiva: vernici luminescenti, speaker nei fari anteriori e un pannello posteriore a LED che comunica con l’esterno. Mercedes-AMG GT XX rappresenta un capitolo nuovo per le supercar elettriche: un connubio tra energia pura, raffinatezza ingegneristica e sostenibilità intelligente, con il cuore pulsante affidato a una tecnologia che ridefinisce il concetto di motore elettrico.