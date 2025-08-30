Con AMG GT XX il motore elettrico viaggia nel futuro

Sabato 30 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
30 ago 2025
30 ago 2025
FRANCESCO FORNI
Mercedes-AMG GT XX è la visione più radicale del futuro elettrico secondo il marchio di Affalterbach: una super sportiva a trazione integrale con tre motori elettrici a flusso assiale, capace di prestazioni da Formula 1 e tecnologia d’avanguardia. Il prototipo, svelato nella sede storica del marchio, anticipa la prima quattro porte ad alte prestazioni 100% elettrica della Casa, attesa per il 2027. Alla base del progetto c’è l’architettura AMG.EA e, soprattutto, l’impiego dei rivoluzionari motori a flusso assiale, sviluppati dalla britannica YASA, ora controllata da Mercedes-Benz.

Questi propulsori offrono vantaggi strutturali e dinamici decisivi: tre volte la densità di potenza rispetto ai motori radiali, due terzi in meno di peso e ingombro ridotto a un terzo. L’efficienza nasce dal flusso elettromagnetico parallelo all’asse, che consente una struttura sottile e compatta con statore centrale e doppi rotori laterali. Sulla GT XX, tre unità compatte generano oltre 1.360 cavalli. I due motori posteriori sono integrati in una unità con trasmissione epicicloidale e inverter; il terzo, sull’asse anteriore, funge da booster selettivo.

Il tutto è prodotto a Berlino, dove Mercedes ha attivato 100 processi industriali dedicati, di cui 35 inediti a livello globale. Le prestazioni sono impressionanti: oltre 360 km/h di velocità massima e una potenza continua elevatissima, mantenuta anche sotto stress grazie a una batteria da oltre 800 volt con celle cilindriche, ispirata alla Formula 1. In soli 5 minuti di ricarica, si ottengono 400 km di autonomia (WLTP), merito anche di un sistema capace di accettare potenze medie oltre gli 850 kW a 1.000 ampere.

L’aerodinamica è raffinata e funzionale: Cx di 0,198, air-curtain, splitter attivo, estrattori dinamici, prese d’aria da competizione e cerchi Aero Wheel da 21” con palette mobili che si chiudono o si aprono in base alle necessità di raffreddamento o efficienza. L’abitacolo segue la stessa filosofia: minimalismo da corsa, materiali high-tech e lusso sostenibile. I sedili a guscio in carbonio sono stampati in 3D, la plancia ricorda un blocco motore e il volante, con palette di recupero, è simile a quello dell’hypercar AMG ONE. Materiali biotecnologici innovativi come LABFIBER sostituiscono pelle e seta con alternative più leggere, resistenti e riciclabili.

La trazione integrale variabile AMG Performance 4MATIC+ garantisce una gestione istantanea della coppia tra i due assi grazie a una matrice di controllo centralizzata. A supporto, l’MBUX con Mercedes-Benz Operating System integra interfacce fluide e comunicazione luminosa attiva: vernici luminescenti, speaker nei fari anteriori e un pannello posteriore a LED che comunica con l’esterno. Mercedes-AMG GT XX rappresenta un capitolo nuovo per le supercar elettriche: un connubio tra energia pura, raffinatezza ingegneristica e sostenibilità intelligente, con il cuore pulsante affidato a una tecnologia che ridefinisce il concetto di motore elettrico.

