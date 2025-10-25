Comfort, servizi e sostenibilità. Viaggiare durante la notte e svegliarsi al mattino a Vienna

Addormentarsi a Roma, Firenze o Bologna e svegliarsi nel cuore di Vienna o Salisburgo, evitando il caos degli aeroporti e abbattendo il costo dell’hotel. I treni notturni Nightjet delle ÖBB – le Ferrovie Federali Austriache – offrono un modo intelligente, sostenibile e confortevole per scoprire le più belle città d’Europa. Una modalità di viaggio che fa risparmiare tempo, rispetta l’ambiente e restituisce al viaggiare quella dimensione romantica e rilassata ormai rara.

Con partenza la sera e arrivo la mattina successiva nel centro città, il Nightjet permette di dormire mentre si viaggia, guadagnando ore preziose da dedicare alla scoperta della propria meta. Una colazione a bordo (inclusa nei servizi cuccette e carrozza letto) dà il buongiorno ai passeggeri, che possono selezionare diverse opzioni di comfort che rispondono a ogni esigenza di budget.

A bordo del Nightjet si può scegliere tra tre principali categorie: posti a sedere, carrozze cuccette e vagoni letto. Il posto a sedere è l’opzione più economica, con scompartimenti fino a 6 persone o carrozze a pianta aperta di seconda classe. In molte tratte è possibile riservare uno scompartimento privato per 1-3 persone a un prezzo forfettario.

Chi cerca maggiori comodità può prenotare un carrozza cuccette, perfetta per famiglie, gruppi o viaggiatori singoli. Gli scompartimenti ospitano 4 o 6 persone e includono coperte, lenzuola e cuscini. Alcune tratte sono già servite dalle nuove carrozze ’cuccette comfort’, dotate di letti fissi, bagno accessibile, posti bici, Wi-Fi gratuito e altri extra.

Per un’esperienza ancora più intima, è possibile prenotare uno scompartimento cuccette privato, ideale per famiglie fino a 6 persone o piccoli gruppi di amici. Chi viaggia da solo, invece, può scegliere la Mini Cabin, una soluzione innovativa in stile “Cocoon”, che garantisce privacy e tranquillità.

La prima classe del viaggio notturno è rappresentata dalla carrozza letto: scompartimenti per 1-3 persone con letti moderni, colazione à la carte, lavabo privato e – nelle versioni ’plus’ – anche doccia e bagno personale. I nuovi vagoni letto della generazione Nightjet includono illuminazione personalizzabile, chiusura con schede NFC e tavolini a scomparsa. A tutto questo si aggiungono snack, acqua minerale, drink di benvenuto e l’accesso alle lounge ÖBB.

I collegamenti attivi tra Italia e Austra includono: Roma – Vienna, con fermate a Firenze e Bologna; Venezia – Vienna, con fermate a Treviso e Udine; Roma – Salisburgo. Una rete che collega città d’arte, cultura e natura, perfetta sia per un weekend che per vacanze più lunghe.

Per informazioni e prenotazioni: www.nightjet.com