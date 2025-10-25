Comfort, frenata e trazione. Pirelli all’avanguardia con l’IA

Nella rincorsa alla miglior qualità delle gomme invernali Pirelli compie un importante passo avanti. Cinturato Winter 3 è il nuovo pneumatico invernale ad alte prestazioni destinato a berline e crossover, progettato per offrire controllo e sicurezza nelle condizioni più difficili. I test indipendenti di Dekra e TÜV hanno certificato risultati di vertice, con il riconoscimento del Marchio di Qualità Premium TÜV per frenata, trazione, capacità di rispondere in situazioni critiche e comfort migliorati. Winter 3 si mostra molto efficace anche sul bagnato, primeggiando per resistenza all’aquaplaning e maneggevolezza, con classificazione A-B per il grip sul bagnato su tutta la gamma.

L’etichetta europea conferma inoltre un basso livello acustico e una maggiore resa chilometrica rispetto al precedente modello, grazie a un disegno battistrada ottimizzato. Il progetto nasce da un ampio lavoro di sviluppo virtuale, che ha permesso di ridurre l’uso di prototipi fisici e migliorare la precisione dei risultati. Il battistrada è stato completamente riprogettato: il canale centrale a zig-zag migliora il drenaggio dell’acqua, mentre le lamelle ottimizzate e gli Snow Keeper Teeth incrementano l’aderenza neve su neve.

La mescola Dual-Core Polymer, derivata dal P Zero Winter 2, introduce un doppio comportamento molecolare capace di aumentare il grip alle basse temperature e preservare la tenuta su superfici bagnate e asciutte. Una maggiore resistenza all’usura amplia il campo di utilizzo del pneumatico, garantendo affidabilità costante.

Le tecniche di virtualizzazione dei materiali sono state supportate dal Virtual Compounder, strumento sviluppato da Pirelli e basato su intelligenza artificiale generativa, utile a selezionare con precisione le combinazioni più efficaci di materiali e a ottimizzare i processi produttivi. Il Pirelli Sottozero Center in Lapponia, centro di eccellenza inaugurato nel 2017, ha ospitato gran parte delle sessioni di prova su neve, ghiaccio e asfalto bagnato, grazie a un’area di 125 ettari e 19 piste dedicate.

Disponibile in oltre 35 misure dai 16 ai 20 pollici, il nuovo Pirelli Cinturato Winter 3 integra tecnologie specifiche come Elect, che aumenta fino al 10% l’autonomia di auto elettriche e ibride plug-in. È disponibile anche il Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), che riduce il rumore da rotolamento nell’abitacolo tramite un materiale fonoassorbente interno.