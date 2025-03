Comfort e sorrisi. Ci pensa Honda 125

Maneggevole e tutto nuovo. Honda presenta il 2025 degli scooter con i riflettori puntati sul 125, ovvero la cilindrata che punta a raccogliere il settore di mercato della categoria più ampio. A volte gli scooteristi cercano semplicemente un mezzo di trasporto pratico e conveniente, dai ridotti costi di acquisto e gestione, affidabile giorno dopo giorno e resistente nel lungo termine. Fin dal lancio alla fine del 2011 il Vision ha risposto nel modo più efficace a questo tipo di domanda.Grazie al motore eSP (enhanced Smart Power) a iniezione elettronica Honda PGM‑FI raffreddato ad aria – un propulsore semplice, affidabile ed efficiente – al solido telaio, al sistema frenante combinato CBS (Combined Braking System) e ad una invidiabile capacità dicarico, il Vision 110 si è sempre dimostrato uno scooter facile da guidare einfaticabile, con il miglior rapporto qualità/prezzo nel suo segmento.

Il rinnovato modello 2021 ripropose le caratteristiche che hanno reso famoso il Vision, migliorandolo dal punto divista estetico, dei consumi, della praticità e tecnologico. Per il modello 2023 arrivarono solo nuove colorazioni. Per il 2025, oltre alle confermate ‘PearlJupiter Gray’ e ‘Matt Galaxy Black Metallic’, si affiancano le due nuove e moderne colorazioni ‘PearlSnowflake White’ e ‘Candy Luster Red’. Inoltre, per ammodernarsi e aumentare il proprio appeal sul mercato il Vision 110 riceve l’omologazione Euro5+. Lo stile contemporaneo del Vision 110 si concentra attorno alle linee moderne della sua carenatura e al leggero ma resistente telaio eSAF(enhanced Smart Architecture Frame). Il suo motore eSP (enhanced Smart Power)raffreddato ad aria è progettato per essere ancora brillante ed efficiente neiconsumi. Il quadro strumenti analogico con display LCD risulta semplice da leggere e moderno nel look. Le novità per il modello 2025 riguardano: il propulsore, ora omologato Euro5+ grazie a un nuovo sensore O2 posizionato a valle del catalizzatore e ai nuovi parametri di funzionamento dell’ECU. Benché progettato per essere un mezzo semplice e facile daguidare, il Vision 110 non nasconde la qualità e la personalità tipiche degli scooter Honda. Nello stile è evidente l’influenza della famiglia SH, sinonimo di mobilità e affidabilità da 40 anni. L’estetica esalta le linee dal carattere dinamico e le superfici pulite ed eleganti, perfette per uno scooter urbano da utilizzare tutti i giorni e in ogni occasione.

E proprio per questo il Vision 110 vanta una seduta eretta, una pratica pedana piatta ed è dotato di un vanosottosella da ben 17,7 litri. La Smart Key è un bel plus di serie: tenuta comodamente in tasca, permettedi controllare il commutatore di contatto e l’apertura/chiusura dei vani, peruna maggiore praticità a sostegno della frenetica vita cittadina. Il quadro strumenti analogico include un display LCD di immediata lettura. Per il 2025 è stata aggiunta una pratica presa USB-C così da poter tenere carichi i propri dispositivi.