Colori e mille emozioni. Il mondo spensierato della Vespa Primavera

Sono i giorni del Vespa Days. E riflettori del 2023 si sono accesi con decisione sulla Vespa Primavera Color Vibe, un omaggio all’anima colorata e spensierata di Vespa, caratterizzata da una speciale livrea bicolore: la scocca, disponibile nelle tinte Arancio Color Vibe e Bianco Color Vibe, è infatti abbinata a una pedana poggiapiedi color Ottanio, una sfumatura del turchese dal carattere forte e deciso.

Un modello, questo, che racconta una storia e le emozioni che partono dal passato, quello bello e tutto da rileggere, per proiettarsi in un futuro all’insegna dell’originalità e del gusto.

E in effetti sulla livrea spicca una particolare ’macchia’ di colore a contrasto che, bordata di nero, percorre diagonalmente tutta la scocca attraverso le grafiche dedicate ai lati dello scudo e sulle fiancate. In Ottanio anche i fregi del tipico ’cravattino’ sullo scudo e gli esclusivi cerchi ruota, realizzati esclusivamente per questa versione in una particolare finitura lucida metallizzata. L’allestimento, ennesima prova dell’ecletticità di Vespa, è completato da sportivi dettagli neri.

La nuova Vespa Primavera Color Vibe è disponibile nelle versioni 50, 125 e 150 cc, con l’indicazione della cilindrata che spicca in arancione sulle fiancate. Cilindrate classiche e riservate a tutti i tipi di appassionato del segno della Vespa.

Ri.Ga.