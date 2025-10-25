Collegamento diretto da Padova a Cortina. Busitalia a cinque cerchi

Un collegamento diretto da Padova a Cortina che farà la gioia degli appassionati di sci e di chi vuole godersi un weekend sulle Dolomiti, quello inaugurato da Busitalia società del gruppo Trenitalia (FS). Il servizio è operativo tutti i giorni e prevede fermate intermedie a Ponte nelle Alpi, Longarone, Tai di Cadore e San Vito di Cadore, per fornire un’alternativa all’utilizzo dell’auto anche per studenti e pendolari.

Garantita l’integrazione con i servizi ferroviari e in particolare l’Alta velocità in arrivo alla stazione di Padova che consentirà ai passeggeri in arrivo da Milano e Roma di raggiungere Cortina. I biglietti partono da 14,90 euro e si possono acquistare su tutti i canali Trenitalia – sito, app, biglietterie e agenzie di viaggio – oltre che su busitaliashop.it e direttamente a bordo. Per la prima volta sarà possibile acquistare anche una soluzione combinata treno + bus, un’opzione comoda che semplifica l’intero viaggio. I nuovi bus, frutto di un investimento di oltre 44 milioni di euro, viaggiano con il logo ’Busitalia Premium Partner delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026’. Da Padova verso Cortina si parte al mattino alle 7:30, con arrivo previsto intorno alle 10:15, la seconda corsa parte nel pomeriggio alle 14:30 con arrivo alle 17:15. Da Cortina a Padova le partenze sono alle 11:15 con arrivo alle 14:00, e alle 18:15, con arrivo nel capoluogo alle 21:00.

"Un investimento strategico per connettere persone, valorizzare i territori e promuovere un turismo responsabile - spiega Serafino Lo Piano, ad e direttore generale di Busitalia - Con questa iniziativa rispondiamo alle esigenze attuali e accompagniamo il Paese verso appuntamenti di rilievo internazionale come le Olimpiadi Invernali di Cortina 2026".