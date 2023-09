Col vento in fronte. Da Cantiere Mimì due nuovi Libeccio

Sono due le novità di Cantiere Mimì al 63° Salone Nautico Genova. Il cantiere guidato da Domenico Senese amplia infatti la sua proposta di gozzi plananti con due nuovi modelli: il Libeccio 9.5 Classic, provvisto di timone a barra, e il Libeccio 11 Cabin New Version 2023.

Il Libeccio 9.5 Classic, frutto della collaborazione del cantiere con Valerio Rivellini, nasce dal ritorno di interesse i quei modelli che richiamano la tradizione e quindi propone il timone a barra, un omaggio ai gozzi classici, al quale aggiunge nuove soluzioni che ampliano gli spazi esterni e interni. Seconda novità di Cantiere Mimì alla rassegna genovese il Libeccio 11 Cabin New Version 2023.

Si tratta della rivisitazione dell’11 Cabin, un modello storico del Cantiere e primo gozzo della serie con tettuccio hard top. Molte le innovazioni: il pozzetto di poppa allargato per offrire un ampio prendisole centrale, la cucina esterna e la zona relax di prua, con prendisole trasformabile in divanetto.

Sottocoperta il nuovo Libeccio 11 Cabin New Version 2023 può essere allestito con una cucina oppure una zona sofà e due cabine doppie: la camera matrimoniale con bagno separato e doppio ingresso e una cabina doppia. La motorizzazione base prevista per l’imbarcazione è quella di due Yanmar da 250 cavalli per complessivi 30 nodi di velocità massima.

Info su www.gozzimimi.it