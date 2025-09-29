Clio nuova era. Autonomia super e ibrido di qualità

di Francesco Forni

Osa, con la forza della tecnologia e dello stile. Renault Clio dopo 35 anni e cinque generazioni, l’auto simbolo della Casa francese introduce una rivoluzione a tutto tondo per il sesto atto. Una compatta con personalità e all’avanguardia. Le dimensioni crescono, per un aspetto più ancorato a terra, nella forma e nella sostanza, grazie ai 4 centimetri guadagnati dalle carreggiate.

La lunghezza raggiunge 4,12 metri, la larghezza 1,77 metri e l’altezza 1,45 metri. Il passo misura 2,59 metri, con incremento di 8 mm. Il cofano allungato e il frontale scolpito convergono verso una calandra prominente, arricchita da gruppi ottici uniti da luci diurne a forma di losanga. Il profilo alterna linee concave e convessità fluide. Passaruota in nero e cerchi da 18 pollici sottolineano la sportività. La carreggiata allargata di 39 mm aumenta la stabilità. La coda presenta lunotto inclinato, bagagliaio pronunciato e quattro fari posteriori che richiamano le auto sportive. Il vano di carico offre 391 litri, con soglia ribassata di 40 mm.

Sette i colori disponibili, tra cui Rosso Assoluto e Verde Assoluto. Due pacchetti opzionali rafforzano la personalità dinamica. Il primo include spoiler in nero, il secondo protezioni per minigonne laterali. Maniglie posteriori integrate completano il disegno moderno.

L’abitacolo segna un salto qualitativo. Materiali riciclati si affiancano a un nuovo sistema di illuminazione con 48 combinazioni cromatiche. Il doppio display OpenR da 10,1 pollici integra Google ed è orientato verso il conducente. Il volante compatto, proveniente da segmenti superiori, riduce i giri da 3,3 a 2,6 e migliora l’agilità. I sedili offrono una posizione di guida dinamica con rivestimenti in tessuto riciclato e doppie grafiche. La console centrale propone due prese USB-C anteriori, presa posteriore da 12 V e caricatore a induzione.

La sostenibilità si riflette nell’uso di oltre il 33% di materiali a impatto controllato. Il paraurti posteriore è in plastica riciclata, mentre almeno metà dell’alluminio dei cerchi da 18 pollici è rigenerato.

La motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 160 cavalli rappresenta la novità principale. Combina un motore benzina 1.8 ciclo Atkinson con due unità elettriche e batteria da 1,4 kWh. La trasmissione multimode offre 15 combinazioni di funzionamento e consente di viaggiare in elettrico fino all’80% del tempo urbano.

Le prestazioni migliorano rispetto al passato. L’accelerazione 0-100 km/h richiede 8,3 secondi. Il consumo medio è di 3,9 litri per 100 km, con emissioni di 89 g/km. L’autonomia raggiunge 1000 km. Completano la gamma il tre cilindri TCe 1.2 da 115 cavalli con cambio manuale e la versione Eco-G 120 bi-fuel benzina-GPL, dotata di serbatoio da 50 litri. Quest’ultima offre 1400 km di autonomia, 120 cavalli e scatto 0-100 km/h in 10,1 secondi.