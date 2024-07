Cittadina del mondo. Fra arte e cultura. Vespa Primavera Batik. Il viaggio è una gioia

Da un incontro tra culture lontane, ma accomunate da diverse e straordinarie eleganze, nasce Vespa Primavera Batik. Le forme senza tempo di Vespa Primavera si uniscono ai temi e alle trame del Batik, il tradizionale tessuto indonesiano, ottenuto con procedimenti esclusivi di preziosa manifattura e riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Le prime evidenze della tecnica e dell’arte Batik risalgono al XII secolo.

Questo particolare tessuto, ottenuto per stampa o per decorazione a mano, ma sempre usando la cera d’api durante la lavorazione, nasce nell’isola di Java, inizialmente come ornamento per le classi aristocratiche, per poi diffondersi in tutto l’arcipelago indonesiano. Ancora oggi il Batik è un elemento fondamentale della cultura indonesiana ed è quotidianamente indossato, non solo per eventi formali. Nei secoli il Batik è stato portatore di una filosofia simbolica e vero mezzo di espressione, grazie all’utilizzo di disegni tradizionali, codificati in base a forma o elementi che rappresentano.

Così la varietà dei Batik passa dal Parang Rusak, riservato a principi e nobili, al Sawat, simbolo di potere, al Semen che riprende i simboli della energia cosmica, fino al Udan Liris, emblema di fertilità. Il Batik ha raggiunto l’Europa nel XIX secolo diventando un ponte tra la cultura orientale e quella occidentale, le sue trame elegantemente esotiche hanno contaminato stili fondamentali come l’Art Nouveau e, ai giorni nostri, l’alta moda.

Ri.Ga.