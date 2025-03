Città o autostrada?. Ci pensa Joyride 300 . E Symphony fa tris: uno scooter per tutti

Questione di numeri. E di ambizioni. Di risultato. Così Sym ha deciso di puntare tutto sul numero 16, che corrisponde alla misura delle sue ruote: High Wheel Team ha sfoggiato un look tutto nuovo e ha potenziato i propri ’giocatori’, diventando così una delle offerte più complete del segmento, grazie anche a una copertura di cilindrata che spazia dai 50 ai 300 cc. Si comincia con la squadra Symphony, che schiera tre modelli. Primo: la grande novità Symphony SR 125, che ricopre il ruolo fondamentale di entry level di gamma grazie al prezzo molto aggressivo. Dotato di un motore a 4 tempi monocilindrico raffreddato ad aria, questo veicolo offre una guida fluida, efficiente, economica.

Secondo modello: Symphony 50/125/200, completamenteri stilizzato nella parte anteriore, presenta linee più snelle, fari più slanciati e uno scudo più affilato, mantenendo però il carattere distintivo del modello. Quindi ecco il Symphony ST 50/125/200, la versione più chic, con un nuovo design delle frecce a Led. La sospensione posteriore può essere regolata secondo le necessità del pilota, il nuovo strumento LCD combina alla perfezione eleganza e praticità. Finita qui? Proprio no. Come non raccontare il Joyride 300, il midi GT compatto che porta in dote il bauletto di serie da 39 litri, è uno scooter versatile e dinamico, ideale per affrontare sia il traffico cittadino che i viaggi in autostrada. Combina le caratteristiche di un cruiser con quelle di uno scooter a ruota alta.

Ri.Ga.