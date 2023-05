Città e strade veloci Ci pensa il BMW C400

In città, come sulle strade veloci con il BMW C 400 GT puoi esplorare il mondo e superare i suoi confini in pieno comfort: sali in sella, seleziona la tua musica preferita e lasciati guidare nel percorso. Il C 400 GT è agile, dinamico e tecnologico: grazie al Ride By Wire e a optional come la BMW Motorrad Connectivity, puoi arrivare a destinazione in tutta comodità e sicurezza.

Il modello è adatto a un pubblico esigente e sportivo.

Le parti di rivestimento a forma di V proteggono dal vento e dalle intemperie e conferiscono al C 400 GT la sua tipica forma elegante. Un altro elemento che non passerà inosservato è l’accattivante faro anteriore full led con la luce diurna a led disponibile come optional, che assicura un’ottima visibilità al buio e di giorno. La sella ergonomica completa il look: per stare seduti comodi e sicuri.