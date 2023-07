Cinque regole per il perfetto road-trip estivo

Carglass®, leader della riparazione e sostituzione dei cristalli auto in Italia e nel mondo, si premura di ricordarci 5 semplici regole per prenderci cura della nostra autovettura e goderci al meglio le nostre vacanze: dalla protezione dal sole e dalla grandine fino al check-up completo per il perfetto road-trip.

Primo: occhio alle previsioni meteorologiche e accertarsi prima della partenza quali tipi di garanzie accessorie sono state sottoscritte insieme alla RC Auto.

Secondo: è buona norma evitare di lasciare l’auto ad arroventarsi per ore sotto i raggi cocenti. Se ciò è impossibile, fornire almeno finestrini laterali posteriori e lunotto di pellicole oscuranti, disponibili in tutti i centri di assistenza Carglass®.

Terzo: approfittare dell’ombra degli alberi per parcheggiare non sempre è però una buona idea, specie se la cortina verde è gentilmente offerta da conifere, perché c’è il rischio non remoto di trovare al ritorno carrozzeria e vetri macchiati di resina. Esistono però prodotti specifici per rimuoverla o soluzioni fai-da-te come l’olio vegetale o l’alcol di solito usati anche per altri scopi.

Quarto: prima di mettersi in viaggio va controllato il livello del liquido lavavetri, indispensabile per una visibilità ottimale durante il tragitto. Allo stesso modo va valutata l’usura delle spazzole tergicristallo.

Quinto: va completata una check-list che comprende la pressione di gonfiaggio delle gomme e della ruota o ruotino di scorta e il controllo sullo stato di usura del battistrada e della ’spalla’ degli pneumatici; la verifica della presenza a bordo di tutto l’indispensabile: libretto di circolazione, certificato d’assicurazione, carta verde (se ci si reca all’estero), triangolo per la segnalazione di panne, cric e chiave per i bulloni delle ruote.

All’appello, inoltre, non dovrebbero mai mancare guanti da lavoro, torcia d’illuminazione e kit di lampade di riserva. Infine, anche se può sembrare superfluo, va ricordata l’importanza di un controllo sui livelli dell’olio motore, del liquido freni e del liquido di raffreddamento.